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В Ярославле открыли завод спутников
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В Ярославле открыли завод спутников 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
На ярославском радиозаводе (входит в концерн РТИ) открыт цех сборки космических спутников. Серийный выпуск космических аппаратов начнется осенью.
РТИ за несколько лет инвестировал в новое производство более 3,5 миллиарда рублей. Конструктивную основу спутниковых модулей с двигателями и системой навигации будут создавать в ИСС имени академика М. Ф. Решетнева. Оттуда модули в герметичных контейнерах станут доставлять самолетами в Ярославль, где на них установят полезную нагрузку — аппаратуру, созданную радиозаводом совместно с "Российскими космическими системами". Работа над каждым модулем займет около шести месяцев, за это время он будет собран и испытан — в том числе в вакууме при перепадах температур от -50 до +70 градусов.
— Российские предприятия должны перейти от штучной сборки спутников к серийной, чтобы обеспечить страну единой связью и единой навигацией, — заявил на церемонии открытия производства глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Его слова приводит ТАСС.
Ярославский радиозавод (ЯРЗ) — ведущий российский производитель систем связи. На церемонии открытия нового производства главы РТИ и РКС подписали соглашение о выпуске в Ярославле комплектующих для спутников — это снизит их себестоимость. ЯРЗ назначен центром компетенций по навигации, космической связи, созданию аппаратуры командно-измерительных систем и телеметрии, разработке перспективных подсистем космических аппаратов и аппаратуры для их испытаний.
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