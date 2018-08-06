Биография Сергея Романова

В 1980 году окончил Московский авиационный институт имени С. Орджоникидзе по специальности «механическое оборудование летательных аппаратов», инженер-механик, доктор технических наук.

С 1980 по 1981 год работал инженером Головного конструкторского бюро НПО «Энергия» в Калининграде (ныне Королев) Московской области

В 1981-1983 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР.

В 1983-2003 годах занимал должности инженера, старшего инженера, ведущего инженера, начальника сектора, начальника отделения, заместителя руководителя научно-технического центра — начальника отделения ОАО РКК «Энергия» имени С. П. Королева.

В 2003-2012 годах — заместитель генерального конструктора, руководитель научно-технического центра; вице-президент, заместитель генерального конструктора, руководитель научно-технического центра ОАО РКК «Энергия».

С июля 2012 года был первым заместитель генерального конструктора, руководителем Офиса управления проектами ОАО РКК «Энергия».

С марта 2014 года занимал пост первого заместителя генерального конструктора, генерального директора ЗАО «Завод экспериментального машиностроения» (ЗЭМ) РКК «Энергия».

С декабря 2014 года — генеральный конструктор пилотируемых космических комплексов РКК «Энергия», генеральный директор ЗАО «ЗЭМ».

С ноября 2015 года — генеральный конструктор пилотируемых космических комплексов РКК «Энергия».

С июня 2016 года — заместитель председателя Государственной комиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов, технический руководитель по летным испытаниям пилотируемых космических комплексов, генеральный конструктор пилотируемых космических комплексов РКК «Энергия».

С декабря 2016 года — заместитель председателя Государственной комиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов, технический руководитель по летным испытаниям пилотируемых космических комплексов, первый заместитель генерального конструктора — главный конструктор пилотируемых космических комплексов РКК «Энергия» имени С. П. Королева.

Принимал непосредственное участие в разработке и эксплуатации систем жизнеобеспечения и терморегулирования на орбитальной станции «Салют-7», многомодульном научно-исследовательском комплексе «Мир», орбитальном корабле «Буран», руководил работами по разработке систем жизнеобеспечения и теплового режима транспортных пилотируемых космических кораблей типа «Союз», грузовых космических кораблей типа «Прогресс», малых исследовательских модулей «Рассвет», «Поиск», многоцелевого лабораторного модуля Международной космической станции (МКС) и автоматических космических аппаратов.

При его непосредственном участии были осуществлены успешные запуски и стыковки с МКС модулей «Поиск» и «Рассвет», а также работы по подготовке к запуску и проведению натурных испытаний ряда транспортных пилотируемых космических кораблей «Союз ТМА», «Союз ТМА-М», «Союз МС» и грузовых космических кораблей «Прогресс М», «Прогресс М-М», «Прогресс МС».

6 августа 2018 года стало известно, что совет директоров принял решение назначить Сергея Романова временно исполняющим обязанности генерального директора ПАО «РКК „Энергия“ с 4 августа до образования внеочередным общим собранием акционеров нового единоличного исполнительного органа (генерального директора).

Сергей Романов — лауреат премий правительства РФ в области науки и техники (2002, 2010). Награжден орденом Дружбы (2016), медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени (2001) и медалью „В память 850-летия Москвы “ (1997).