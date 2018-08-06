Невское ПКБ предлагает флоту проект вертолетоносца водоизмещением 30 тыс. тонн

"Предлагаем вариант УДК водоизмещением около 30 тыс. тонн и БДК [большого десантного корабля] — 6-7 тыс. тонн", — сказал он.

По словам Орлова, Минобороны РФ пока не поручало Невскому ПКБ такие работы, проектант работает в инициативном порядке.

Он добавил, что новый УДК сможет нести корабли на воздушной подушке.

"В этой сфере изыскания идут еще на уровне научно— исследовательской работы (НИР).

Сейчас изменилась сама концепция применения десантных сил, и надо переосмыслить, какой все-таки нужен корабль, с каким количеством вертолетов, десанта, вооружения, и можно ли будет применять его при необходимости в гражданской сфере", — отметил собеседник агентства.

Кроме того, бюро предлагает госзаказчику модернизированный вариант БДК типа «Иван Грен» — «чуть длиннее и шире, большего водоизмещения, со всеми учтенными недочетами». «Создав два корабля, флот видит концепцию нового „десантника“. Хотя мы теперь совершенно четко представляем, что надо сделать с „Иваном Греном“, — подчеркнул Орлов.

»Иван Грен" является первым десантным кораблем, спроектированным и построенным в новейшей истории России , это головной корабль проекта 11711, разработанного Невским ПКБ. Работа над ним велась более 20 лет из-за многочисленных переделок по требованию ВМФ.