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В России создадут образец скоростного самолета-демонстратора технологий
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В России создадут образец скоростного самолета-демонстратора технологий 

РИА Новости 13 часов назад
Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Опытный образец скоростного пассажирского самолета-демонстратора технологий на 19 мест будет создан до середины ноября текущего года, соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.
Согласно документации, предметом договора, стоимость которого составляет 46,2 миллиона рублей, является окончательная сборка опытного образца скоростного самолета-демонстратора технологий вместимостью 19 мест со сроком выполнения работ до 15 ноября 2018 года. Заказчиком выступает ФГУП «СибНИА имени С. А. Чаплыгина», а подрядчиком — ЗАО «Эксперимент-авиапром».
Данный самолет создается на базе фюзеляжа Як-40 в рамках научно-исследовательской работы «Системная интеграция инновационных технологий, обеспечивающих создание конструктивно-технологической платформы перспективных самолётов „малой авиации“ следующего поколения для местных воздушных линий и региональных перевозок» Шифр «Бриз 17-18».
По данным открытых источников, на этой летающей лаборатории планируется отрабатывать поведение в воздухе легких турбореактивных пассажирских самолетов на 19–32 места на больших скоростях (до 700 километров в час). Демонстраторы технологий не могут быть использованы в коммерческой эксплуатации. В случае, если лаборатория подтвердит заявленные характеристики, то результат ее испытаний может стать основанием для разработки и постройки серийной машины с требуемыми летно-техническими характеристиками.
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