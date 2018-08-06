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Судно Маска оснастили сетью 3700 кв.м для ловли обтекателей
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Судно Маска оснастили сетью 3700 кв.м для ловли обтекателей 

News.ru 14 часов назад
Компания Илона Маска SpaceX модернизировала судно Mr Steven, внедрив в проект лодки новую сеть площадью 3700 кв м для ловли обтекателя ракет после запуска. 62-метровый корабль уже прошёл испытания.
Как пишет портал Itboat, сетка натянута над лодкой. Илон Маск надеется, что это поможет поймать обтекатели ракет, так как за огромное количество запусков этого ещё ни разу не удалось сделать.
Обтекатели — это теплозащитные экраны, расположенные в верхней части ракеты. Они разделяются на две части после того, как ракета переходит на определённый рубеж высоты, и падают в океан, где и тонут. Маск мечтает разработать технологию для того, что их ловить и восстанавливать для повторного использования. Стоимость одной детали составляет $6 млн  SpaceX оснащает обтекатели двигателями и парашютами, чтобы снизить скорость их падения, кроме того в них встроены GPS-устройства для отслеживания их места положения.
Судно Mr Steven построено на верфи Gulf Craft в 2015 году. Судно очень масштаное — 62 метра в длину и 8 метров в ширину, но при этом быстрое способно развивать скорость до 32 узлов.
Также Илон Маск сообщил в Twitter, что заинтересован в создании игр. Инженер намерен заняться поиском разработчиков игровых проектов, которые будут интегрированы в автомобили Tesla.
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