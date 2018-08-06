В Хабаровске отпраздновали 100-летие Восточного военного округа

В городе состоялись театрализованное представление, показательные выступления военнослужащих, а также прошли полеты военной и легкомоторной авиации.

В столице Хабаровского края прошли праздничные мероприятия, посвященные 100-летию Восточного военного округа. В честь этого была развернута выставка боевой техники времен Великой Отечественной войны. Кроме того, состоялось театрализованное представление «100 лет на страже восточных рубежей России », а также показательные выступления почетного караула и военнослужащих подразделений специального назначения Восточного военного округа.

Праздник посетили ветераны Великой Отечественной войны, а также жители города. Для них были устроены полеты военной и легкомоторной авиации и продемонстрирован фильм, посвященный истории округа.