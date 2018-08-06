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В Хабаровске отпраздновали 100-летие Восточного военного округа
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В Хабаровске отпраздновали 100-летие Восточного военного округа 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В городе состоялись театрализованное представление, показательные выступления военнослужащих, а также прошли полеты военной и легкомоторной авиации.
В столице Хабаровского края прошли праздничные мероприятия, посвященные 100-летию Восточного военного округа. В честь этого была развернута выставка боевой техники времен Великой Отечественной войны. Кроме того, состоялось театрализованное представление «100 лет на страже восточных рубежей России», а также показательные выступления почетного караула и военнослужащих подразделений специального назначения Восточного военного округа.
Праздник посетили ветераны Великой Отечественной войны, а также жители города. Для них были устроены полеты военной и легкомоторной авиации и продемонстрирован фильм, посвященный истории округа.
Открытие мероприятия прошло в Дворце культуры в Хабаровске. Оно началось со слов поздравления от министра обороны РФ Сергея Шойгу и вручения лучшим военнослужащим округа государственных и ведомственных наград.
Также в церемонии открытия приняли участие мэр города Александр Соколов, митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, командующий Восточным военным округом генерал-полковник Александр Журавлев и председатель Законодательной думы Хабаровского края Сергей Луговской.
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