Военная Олимпиада: в Казахстане стартовали три этапа Армейских игр

Полигоны, учебные мишени, состязания на земле и в воздухе. Три этапа Международных Армейских игр стартовали в Казахстане . Сейчас на военной базе «Отар» за звание лучших борются артиллеристы, связисты и расчеты беспилотных летательных аппаратов. За «олимпиадой» военных наблюдает Максим Козлов

Поднятие флага Армейских игр под звуки оркестра Министерства обороны . После военнослужащие сил специального назначения показали акробатические номера и приемы рукопашного боя. Подготовка к олимпиаде среди военных шла несколько месяцев. Всего в Казахстан приехали участники из 12 стран.

«Целями Армейских игр являются укрепление международного военного сотрудничества, повышение престижа воинской службы, уровня полевой, морской, воздушной выручки, развитие состязательности боевой подготовки, демонстрация современных возможностей, образцов вооружения и военной техники», — заявил министр обороны Казахстана Сакен Жасузаков

Первыми мужество и стойкость проявили артиллеристы. На бронетранспортере они с блеском преодолели противотанковые рвы, трамплины и канавы.

Задача не из легких, нужно еще и стрелять успевать. Из гранатометов и пулеметов стреляли по предположительному расположению противника. Цель нужно поразить с расстояния 1200 метров.

«Соколиная охота» — соревнования беспилотных летательных аппаратов. Один из важных этапов Игр. В лидеры вышла команда Казахстана. Расчет беспилотника настолько натренирован, что нормативы выполняет в три раза быстрее, чем нужно.

«В работе очень простой, в сборке тоже очень легкий. Пробовали в разных учениях участвовать. Произвели разные способы, для этого соревнования готовили разные способы запусков. У нас сейчас самое лучшее время — 2 минуты 45 секунд взлет, а посадка — три минуты 25 секунд. В общем, норматив по идее 9 минут до взлета», — отметил оператор беспилотного летательного аппарата Тунгат Сеитов.

Беларуси, Иране, Азербайджане и Армении. Всего Международные Армейские игры включают 28 конкурсов. На территории Казахстана проходят три из них. Остальные этапы проводятся в России

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ