Военные наблюдатели из шести стран присутствуют на Армейских международных играх в Новосибирске

Они знакомятся с проведением армейских игр, оценивают уровень боевой подготовки военнослужащих, которые принимают участие в соревнованиях.

Основная цель приезда иностранных военных наблюдателей — ознакомится с проведением армейских игр, оценить уровень боевой подготовки военнослужащих, которые принимают участие в соревнованиях.

Военные представители работают на каждом этапе конкурса, чтобы оценить условия выполнения заданий для разведчиков. По словам главного судьи соревнований генерала-майора Владимира Марусина, в 2019 году международный конкурс «Отличники войсковой разведки», возможно, пройдет в Индии