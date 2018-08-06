Военные наблюдатели из шести стран присутствуют на Армейских международных играх в Новосибирске 

Они знакомятся с проведением армейских игр, оценивают уровень боевой подготовки военнослужащих, которые принимают участие в соревнованиях.
Военные наблюдатели из Индонезии, Филиппин, Индии, Лаоса, Ирана и Азербайджана присутствуют на международном конкурсе «Отличники войсковой разведки-2018», который в эти дни проходит на полигоне Кольцово в Новосибирской области.
Основная цель приезда иностранных военных наблюдателей — ознакомится с проведением армейских игр, оценить уровень боевой подготовки военнослужащих, которые принимают участие в соревнованиях.
Военные представители работают на каждом этапе конкурса, чтобы оценить условия выполнения заданий для разведчиков. По словам главного судьи соревнований генерала-майора Владимира Марусина, в 2019 году международный конкурс «Отличники войсковой разведки», возможно, пройдет в Индии.
В этом году в армейских соревнованиях в Новосибирской области принимают участие разведчики из России, Китая, Казахстана, Зимбабве, Узбекистана, Судана, Армении и Белоруссии.