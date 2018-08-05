Командующий ВВС Украины: Техника у нас не новая

Украины. «В этом году от предприятий концерна «Укроборонпром» после ремонта и модернизации мы планируем получить до 30 самолетов — истребители МиГ-29 и Су-27, штурмовики Су-25», — цитирует Дроздова пресс-служба минобороны

Также, по его словам, Одесский завод в сотрудничестве с другими предприятиями оборонно-промышленного комплекса работает над модернизацией самолета Су-24МР.

«Мы понимаем, что техника у нас не новая, но уверен, что благодаря модернизации мы можем эффективно ее использовать еще в течение длительного времени», — добавил Дроздов.

Следует отметить, что страны, пережившие модернизацию авиатехники на украинских предприятиях, впоследствии обращаются к компании-разработчику за помощью и официальным продлением ресурса.