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Командующий ВВС Украины: Техника у нас не новая
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Командующий ВВС Украины: Техника у нас не новая 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил в воскресенье командующий ВВС страны Сергей Дроздов.
«В этом году от предприятий концерна «Укроборонпром» после ремонта и модернизации мы планируем получить до 30 самолетов — истребители МиГ-29 и Су-27, штурмовики Су-25», — цитирует Дроздова пресс-служба минобороны Украины.
Также, по его словам, Одесский завод в сотрудничестве с другими предприятиями оборонно-промышленного комплекса работает над модернизацией самолета Су-24МР.
«Мы понимаем, что техника у нас не новая, но уверен, что благодаря модернизации мы можем эффективно ее использовать еще в течение длительного времени», — добавил Дроздов.
Следует отметить, что страны, пережившие модернизацию авиатехники на украинских предприятиях, впоследствии обращаются к компании-разработчику за помощью и официальным продлением ресурса.
Так, в начале февраля 2018 года стало известно, что Хорватия вернет Украине четыре самолета МиГ-21, у которых после ремонта на украинских предприятиях обнаружили утечки топлива и неисправности в навигационном оборудовании.
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