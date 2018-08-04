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Россия предоставила Казахстану доступ к «военному» сигналу ГЛОНАСС
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Россия предоставила Казахстану доступ к «военному» сигналу ГЛОНАСС 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Россия предоставила Казахстану доступ к высокоточному сигналу ГЛОНАСС, сообщили РИА Новости в Аэрокосмическом комитете министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (Казкосмос).
Высокоточный сигнал ГЛОНАСС используется в военных целях, в том числе для наведения высокоточного оружия. Ранее было известно о том, что Россия предоставила доступ к такому сигналу лишь Индии в 2010 году и Алжиру в 2018 году.
"Казахстан имеет доступ к высокоточному навигационному сигналу ГЛОНАСС", — сказали в Казкосмосе.
Как рассказал РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский, «военный» сигнал сегодня служит для решения тех задач, которые раньше выполняли военные топографы, а его применение в вооруженных силах чрезвычайно широко.
"Например, для определения местоположения образцов вооружения и военной техники, командных пунктов, для подготовки данных для высокоточных систем вооружения самых разных. Это и ствольная артиллерия, и реактивные системы залпового огня, и баллистические ракеты, и для размещения позиций и определения основных направлений действий, например зенитно-ракетных комплексов", — сказал Мураховский.
При этом, по словам эксперта, «гражданский» сигнал ГЛОНАСС обеспечивает хорошую точность по широте и долготе, а «военный» нужен для получения точных навигационных данных по высоте над уровнем моря. Ошибка по этому показателю у «гражданских» систем может достигать 200-300 метров, что совершенно неприемлемо для военных задач. С помощью высокоточного сигнала и станций дифференциальных поправок удается достичь достаточной точности и по высоте.
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