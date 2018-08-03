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Казанский авиазавод выпустит модернизированный ракетоносец
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Казанский авиазавод выпустит модернизированный ракетоносец 

РИА «ФедералПресс» 3 августа 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Казанский авиационный завод имени Горбунова готовится к летным испытаниям модернизированный ракетоносец. Ту-22 М3, сообщает business-gazeta.ru со ссылкой на источники в отрасли. Из цеха окончательной сборки новая машина, появление которой ждали 30 лет, должна выйти в ближайшие дни.
В пресс-службе предприятия пояснили, что первый самолёт Ту-22 М0 был построен к середине 1969 года. После выполнения программы лётно-доводочных испытаний Ту-22 М³ с 1978 года был запущен в серийное производство. В окончательном виде Ту-22 М3 был принят на вооружение в марте 1989 года.
Однако, как сообщает издание, ракетоносец будет принципиально новой машиной. Глубокая модернизация модели началась еще два года назад. Ту-22 М³ будет оснащен как новой авионикой и бортовыми системами, так и оружием нового класса — ракетами «Кинжал».
Напомним, о производстве ракет Владимир Путин рассказал во время оглашения послания Федеральному собранию. Основная особенность «Кинжала» — способность гарантированно преодолевать все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, пишет «Русская планета».
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