Казанский авиазавод выпустит модернизированный ракетоносец

Казанский авиационный завод имени Горбунова готовится к летным испытаниям модернизированный ракетоносец. Ту-22 М3, сообщает business-gazeta.ru со ссылкой на источники в отрасли. Из цеха окончательной сборки новая машина, появление которой ждали 30 лет, должна выйти в ближайшие дни.

В пресс-службе предприятия пояснили, что первый самолёт Ту-22 М0 был построен к середине 1969 года. После выполнения программы лётно-доводочных испытаний Ту-22 М³ с 1978 года был запущен в серийное производство. В окончательном виде Ту-22 М3 был принят на вооружение в марте 1989 года.

Однако, как сообщает издание, ракетоносец будет принципиально новой машиной. Глубокая модернизация модели началась еще два года назад. Ту-22 М³ будет оснащен как новой авионикой и бортовыми системами, так и оружием нового класса — ракетами «Кинжал».