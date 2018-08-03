«Периметр»: система, которая гарантирует безопасность России

Уже четвертый десяток лет подряд на страже России , не выключаясь ни на секунду, стоит оборонительная система «Периметр». Десятки тысяч датчиков, как нервные клетки человеческого организма, разбросаны по всей стране, тысячи ракет дремлют в шахтах, а радарные установки озирают весь мир, передавая данные на циферблаты и экраны, установленные в штабах и командных центрах, где круглосуточно несут дежурство офицеры. Если место, где стоят часовые возле Могилы Неизвестного Солдата и Вечного огня у Кремля называется Пост №1, то «Периметр» — это, определенно, Пост №0. Как говаривал Дикий прапор — персонаж Сергея Арцибашева в фильме «ДМБ»: «Отсюда, ребятки, наша Родина диктует свою непреклонную волю остальному мировому сообществу».

Суть системы до ужаса проста: если на Россию будет совершено массовое ядерное нападение и всё военное командование и политическое руководство в одночасье будут уничтожены, то все оставшиеся ракеты (а их останется несколько сот, даже при ликвидации большей части пусковых шахт и установок) будут автоматически запущены в сторону напавшего противника, и на нашей планете наступит ядерный Армагеддон. [С-BLOCK]

Оружие настолько страшное, что один только факт его наличия сразу исключает крупномасштабные военные действия с применением ядерного оружия. Американцы прозвали эту систему «Мертвая рука» (“Dead Hand”).

Главная военная тайна России была разработана в начале 1980-х годов, а испытание системы прошло 13 ноября 1984 года. Причиной для ее создания послужили донесения советских разведчиков, в которых сообщалось о том, что в военная стратегия США предусматривает войну с СССР посредством массированного ядерного удара по военным командным центрам и пунктам политического управления. В целях гарантированного возмездия было решено разработать новейшую оборонительную систему.

Работает «Периметр» следующим образом: благодаря тысячам датчиков, о которых мы уже упомянули выше, по всей стране непрерывно ведется мониторинг обстановки: сейсмической, радиационной, а также в сфере радиосвязи и других областях, которые позволяют фиксировать ядерные удары. Если пропадает связь с Генштабом и президентом, то подается команда на пуск. [С-BLOCK]

Связь с главой государства происходит через компьютер, который постоянно находится при нем — так называемый ядерный чемоданчик. А связь с военным командованием поддерживается через специальные радиопередатчики, которые постоянно подают условный сигнал, как, например, это делает с начала 1980-х коротковолновая радиостанция на частоте 4625 кГц, известная среди радиолюбителей как «Жужжалка». За всю историю их наблюдений за ней ее обычный белый шум с тоновыми сигналами нарушался всего несколько раз — в эфире звучал голос, по-русски передающий зашифрованные цифровые и буквенные коды, а также голосовые команды.

По слухам, уникальность системы заключается в том, что решение о запуске может быть принято в автоматическом режиме, впрочем, есть слухи и прямо противоположные, а так как это военная тайна за семью печатями, то быть уверенным наверняка невозможно. [С-BLOCK]

После решения о старте из суперзащищенных шахт вылетают специальные гиперскоростные ракеты. Но летят они не на врага, а по территории страны, постоянно передавая закодированный сигнал на все оставшиеся пусковые устройства. Как только сигналы от этих гонцов достигают ядерных ракет, происходит их автоматический запуск.

Чтобы было до конца понятно, Россия — ядерная триада. Это означает, что ракеты стартуют не только из шахт на земле и с подвижных ракетных комплексов, но и со стратегических ракетоносцев Ту-160, которые круглосуточно несут дежурство в небе, с атомных подводных лодок типа «Борей», которые могут находиться в любой части Мирового океана, и с беспилотных подводных аппаратов. Боевым компонентом «Периметра» является самая мощная в мире баллистическая ракета «Воевода». [С-BLOCK]

Во времена холодной войны ученые СССР и США подсчитали, какие потери понесут страны в случае взаимной ядерной атаки. Уже тогда цифры пугали — в Союзе должны были погибнуть порядка 100 миллионов человек, в США — 80 миллионов человек. Но военная мысль не стоит на месте: остальные страны — обладательницы ядерного оружия — тоже создали для себя аналогичные системы «оружия судного дня». Так что, учитывая прогресс технологической мысли последних десятилетий, ядерная война в современных реалиях повлечет куда большее количество жертв. Проще говоря, после применения атомного оружия не будет ни победителей, ни проигравших, ибо погибнут все. А это лишает военный конфликт с Россией всякого смысла.