Украина в панике: корабли НАТО ушли из Черного моря 

Согласно Конвенции Монтре, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.
«Корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) и постоянной противоминной военно-морской группы НАТО №2 (SNMCMG2) в течение минувшей среды проследовали через Черноморские проливы в направлении Средиземного моря», — сказал собеседник агентства.
Во время нахождения кораблей НАТО в Черном море они приняли участие в учениях с ВМС ряда черноморских стран, совершили заходы в порты Одесса (Украина), Самсун (Турция).
Главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко считает, что уход кораблей НАТО очень опасен для Украины. По утверждению украинского эксперта, уход всех значимых военных судов НАТО из Черного моря открывает «окно возможностей» для врагов Украины.
Ранее сообщалось, что за кораблями НАТО во время их нахождения в Черном море вел наблюдение средний разведывательный корабль «Экватор» Черноморского флота ВМФ России.