Украина в панике: корабли НАТО ушли из Черного моря

«Корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) и постоянной противоминной военно-морской группы НАТО №2 (SNMCMG2) в течение минувшей среды проследовали через Черноморские проливы в направлении Средиземного моря», — сказал собеседник агентства.

Согласно Конвенции Монтре, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

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