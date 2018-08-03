Как Россия и Китай могут уничтожить американскую авиацию

В ВВС США строят планы рассредоточенного базирования и разрабатывают схемы материально-технического снабжения этих аскетичных аэродромов в целях противодействия китайской системе воспрещения доступа/блокирования зоны на Тихоокеанском театре военных действий. Но по всей видимости, в ВВС пока не разработали до конца план защиты от воздушного нападения противника самолетов-заправщиков, самолетов разведки и наблюдения, а также воздушных командных пунктов. Единственное решение проблемы, которое предлагает командование этого вида вооруженных сил, состоит в том, чтобы перебросить данную авиацию за пределы досягаемости китайских сил и средств. Однако это приведет к уменьшению радиуса действия тактической истребительной авиации Пентагона , в силу чего эти самолеты не смогут наносить удары в глубине китайской территории.

Россия и Китай своими ракетами нового поколения класса «воздух-воздух», которые обладают большой дальностью, могут создать серьезную угрозу важнейшим самолетам, обеспечивающим действия ВВС США в воздухе. К ним относятся самолеты ДРЛО АВАКС, разведки и наблюдения, дозаправки в воздухе и машины радиоэлектронного подавления.

Специалисты при изучении российских и китайских средств воспрещения доступа/блокирования зоны (таких как оружие воздушного перехвата большой дальности, доставляемое к цели соответствующими истребителями) часто не уделяют им должного внимания, отдавая предпочтение современным противокорабельным ракетным комплексам и ракетам класса «поверхность-воздух». Но эти средства могут лишить США возможностей по ведению длительных операций с применением авиации как на азиатско-тихоокеанском, так и на европейском театре. Суть в том, что российские и/или китайские ВВС могут оснастить ракетами класса «воздух-воздух» большой дальности свои машины типа Миг-31, Т-50 ПАК-ФА (Су-57) и J-20, чтобы наносить удары по американским самолетам АВАКС, тактической системы воздушной разведки и наблюдения, а также по самолетам-заправщикам КС-135 и перспективным КС-46 «Пегас». На огромных просторах Тихого океана, где мало аэродромов, а расстояния между ними большие, громоздкие самолеты-заправщики могут стать тем слабым звеном, которое постарается разорвать Пекин. В этом плане следует внимательно присмотреться к трем авиационным ракетам большой дальности: это российские РВВ БД на базе Р-37М (разработчик — НПО «Вымпел») и КС-172 (разрабатываемая НПО «Новатор»), а также китайская PL-15.

Новая российская ракета большой дальности класса «воздух-воздух» Р-37М РВВ БД уже начала поступать в войска, и ее устанавливают на самолетах МиГ-31БМ. В будущем ею планируется оснастить Су-35С и истребитель-невидимку Т-50 ПАК-ФА. Говорят, что РВВ-БД успешно перехватывает цели на дальностях, превышающих 300 километров.

«Усовершенствованная ракета Р-37М (РВВ-БД, изделие 610М) находится в серийном производстве с 2014 года, и по всей видимости, она уже начала поступать на вооружение в эскадрильи модернизированных перехватчиков МиГ-31БМ, — заявил аналитик Михаил Барабанов , работающий главным редактором журнала «Москоу Дифенс Бриф» (Moscow Defense Brief), который издает московский Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ). — Ракету РВВ-БД также планируют применять с самолетов Т-50».

Изначальная модель Р-37 была разработана в Советском Союзе для нанесения ударов по важным боевым средствам натовской авиации, таким как самолеты Е-3 «Сентри» АВАКС, Е-8 (объединенная радиолокационная система разведки и обеспечения поражения целей) и RC-135V/W «Ривет Джойнт». Идея заключалась в том, чтобы использовать высокоскоростные истребители типа МиГ-31, способные развивать скорость М=2.35 и имеющие радиус действия свыше 700 километров, для доставки к цели мощной боевой нагрузки, состоящей из новых ракет класса «воздух-воздух», которые способны поражать эти авиационные средства НАТО . Такой самолет как МиГ-31 (или малозаметный ПАК-ФА, летящий на сверхзвуковой крейсерской скорости) идеально подходит для выполнения задач этого типа, так как из-за огромной скорости и большой высоты полета его трудно перехватить.

«Р-37 это специальная ракета, предназначенная для поражения авиационных средств разведки и наблюдения. Она была разработана и испытана в 1990-е годы, — сказал исследователь Майк Кофман (Michael Kofman), работающий в Центре военно-морского анализа и специализирующийся на российских военных делах. — Ее создавали не только для МиГ-31. Есть также ракета следующей модели, являющаяся одним из проектов НПО «Новатор» — это КС-172, которую сегодня часто называют К-100».

После распада Советского Союза в 1991 году российская оборонная промышленность продолжила работу по проекту Р-37, но продвигалась она очень медленно. 1990-е годы оказались чрезвычайно трудным периодом для российского ВПК, поскольку его финансирование существенно сократилось. Надо сказать, что разработку первоначальной советской модели Р-37 остановили, но потом возобновили — уже как вариант РВВ-БД. «Создание образца Р-37 (изделие 610) было прекращено в 1997 году», — сказал Барабанов.

В ракете Р-37М может использоваться сочетание инерциального наведения с корректировкой курса самолета-носителя и активное радиолокационное наведение на конечном участке полета. Во время боевых действий МиГ-31 стремительно летит к цели и производит залповый пуск Р-37М. Возможно, самолет сопровождает цель при помощи своей мощной авиационной РЛС с фазированной антенной решеткой и передает данные на ракету до тех пор, пока не включится ее собственный радар. У нее также может иметься система самонаведения на источник помех, типа той, которой оснащена американская ракета AIM-120D AMRAAM, чтобы оказывать противодействие самолетам радиоэлектронной борьбы типа EA-18G «Гроулер».

В Советском Союзе хорошо понимали, что одно из основных преимуществ ВВС НАТО и США заключается в их способности проводить скоординированные действия в воздухе с использованием системы дальнего радиолокационного обнаружения АВАКС. В СССР изучались самые разные методы противодействия таким самолетам, и среди прочего, там проводились работы по созданию оружия большой дальности класса «воздух-воздух» с пассивным самонаведением. «Насколько я понимаю, тема ракет класса „воздух-воздух“ с пассивным радиолокационным самонаведением была очень популярна в Советском Союзе в 1980-е годы (см. также Р-27П), но сейчас ее признали неперспективной», — сказал Барабанов.

Хотя РВВ-БД является грозным оружием, Москва разрабатывает еще более совершенную ракету КС-172, которую иногда называют К-100. Если у РВВ-БД максимальная дальность составляет 370 километров, то ракета НПО «Новатор» сможет поражать цели на удалении до 460 километров. «Дальность свыше 400 километров — это слишком круто для Р-37М, — сказал Кофман. — Только „Новатор“ делает ракеты для поражения целей на таких расстояниях. И ракета КС-172 как раз предназначена для того, чтобы преодолевать 400-километровый рубеж».

Однако непонятно, когда закончится разработка КС-172/К-100, и это изделие поступит в производство. Есть некоторые признаки того, что проект К-100 могут положить под сукно, и он не будет реализован. «Что касается К-100, то русские хотели получить деньги из Индии на завершение НИОКР по этой ракете, — сказал Кофман. — „Новатор“ создает прекрасную ракету, но я сомневаюсь, что она будет доведена до состояния эксплуатационной готовности. Нет никакой необходимости устанавливать эту длинную кочергу на самолетах пятого поколения».

Барабанов отмечает, что работы по созданию К-100 могли быть прекращены. «Что касается ракеты К-100, то у меня есть сомнения, что данная программа действует, — говорит он. — Я думаю, что работы над ней прекратили уже давно».

А на другом конце света Китай разрабатывает ракету PL-15 с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, дальность которой может составить 190 километров. Эта ракета вызвала оцепенение среди командования ВВС США. Командующий авиационным боевым командованием генерал Герберт Карлайл (Herbert Carlisle) заявил, что из-за создания этой китайской ракеты Соединенные Штаты должны в срочном порядке разработать замену AIM-120 AMRAAM, которой уже несколько десятков лет.

«Что мы противопоставим этому оружию, и как мы будем отвечать на эту угрозу?» — спросил Карлайл, выступая в прошлом году с речью в Центре стратегических и международных исследований . Давая позже интервью информационному вебсайту «Флайтглобал» (Flightglobal), Карлайл сказал, что создание противовеса новой китайской ракете является «высочайшим приоритетом» для ВВС США. «PL-15 имеет большую дальность, и мы обязаны превзойти ее по этому показателю», — заявил генерал.

Но проблема не только в том, что PL-15 имеет большую дальность, чем AMRAAM, когда пуск ракет производится с самолета J-20. Китайцы смогут атаковать самолеты-заправщики и разведчики, которые будут играть ключевую роль во время авиационной кампании на Тихом океане. В 2008 году некоммерческая организация РЭНД посчитала, что для ведения воздушных операций в небе над Тайванем с участием базирующихся на Гуаме самолетов F-22 самолеты-заправщики ВВС США должны будут совершать 3-4 вылета в час, чтобы доставить 9,8 миллиона литров топлива. Пекин наверняка учитывает это обстоятельство при разработке своих военных планов.

Конкретной информации о самолете J-20 мало, но по всей видимости, он обладает большой скоростью и дальностью, характеристиками малозаметности и мощной внутренней боевой нагрузкой. А поскольку у J-20 снижена эффективная площадь отражения цели, он обладает большой скоростью на сверхзвуке и имеет ракеты PL-15, размещенные внутри фюзеляжа, вполне возможно, что этот самолет будет применяться для уничтожения американских заправщиков и разведчиков на тихоокеанском театре. РЭНД в своем докладе от 2008 года отмечает, что во время имитационного эксперимента с использованием ракет класса «воздух-воздух» большой дальности китайские самолеты, изготовленные на базе Су-27, уничтожили почти все американские самолеты-заправщики, разведчики, морские патрульные машины, а также воздушные пункты управления.

В ВВС США строят планы рассредоточенного базирования и разрабатывают схемы материально-технического снабжения этих аскетичных аэродромов в целях противодействия китайской системе воспрещения доступа/блокирования зоны на тихоокеанском театре военных действий. Но по всей видимости, в ВВС пока не разработали до конца план защиты от воздушного нападения противника самолетов-заправщиков, самолетов разведки и наблюдения, а также воздушных командных пунктов. Единственное решение проблемы, которое предлагает командование этого вида вооруженных сил, состоит в том, чтобы перебросить данную авиацию за пределы досягаемости китайских сил и средств. Однако это приведет к уменьшению радиуса действия тактической истребительной авиации Пентагона, в силу чего эти самолеты не смогут наносить удары в глубине китайской территории.

Таким образом, если исходить из имеющейся информации, то вполне вероятно, что с принятием на вооружение в российских и китайских ВВС ракет класса «воздух-воздух» большой дальности, которые будут доставляться к цели самолетами пятого поколения, у Пентагона могут возникнуть серьезные проблемы. И за ними необходимо пристально следить в предстоящие годы.