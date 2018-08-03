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Вертолёты Ка-29 Тихоокеанского флота в Приморье поразили цели, имитирующие надводные корабли условного противника
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Вертолёты Ка-29 Тихоокеанского флота в Приморье поразили цели, имитирующие надводные корабли условного противника 

ТК «Звезда» 44 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипажи вертолётов на авиационном морском полигоне в Приморье нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по мишенной позиции, имитирующей надводные корабли условного противника. Также летчики совершенствовали технику пилотирования в составе пары.
Пара транспортно-боевых вертолётов Ка-29 морской авиации Тихоокеанского флота в ходе планового учения отработала задачи по огневому поражению кораблей условного противника.
Экипажи вертолётов на авиационном морском полигоне в Приморье нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по мишенной позиции, имитирующей надводные корабли условного противника. Также летчики совершенствовали технику пилотирования в составе пары.
В ноябре прошлого года на авиабазу морской авиации Тихоокеанского флота Николаевка прибыли шесть обновлённых корабельных транспортно-боевых вертолётов Ка-29, которые прошли плановый средней ремонт на ОАО «Кумертауское авиационное производственное предприятие».
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