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РФ согласовала размещение военной полиции на Голанских высотах с Израилем
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РФ согласовала размещение военной полиции на Голанских высотах с Израилем 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Москва согласовала развертывание сил российской военной полиции на Голанских высотах с Тель-Авивом.
"Посольство Израиля в РФ подтверждает, что развертывание сил российской военной полиции произошло после согласования с Израилем", — рассказали в пресс-службе российского посольства в Израиле. Цитату приводит агентство РИА Новости.
Миротворцы ООН в четверг, 2 августа, в сопровождении российской военной полиции, как ранее отметил начальник главного оперативного управления генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской, совершили первое за шесть лет патрулирование в районе разделения между Сирией и Израилем на Голанских высотах.
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