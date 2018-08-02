РФ согласовала размещение военной полиции на Голанских высотах с Израилем 

Москва согласовала развертывание сил российской военной полиции на Голанских высотах с Тель-Авивом.
"Посольство Израиля в РФ подтверждает, что развертывание сил российской военной полиции произошло после согласования с Израилем", — рассказали в пресс-службе российского посольства в Израиле. Цитату приводит агентство РИА Новости.
Миротворцы ООН в четверг, 2 августа, в сопровождении российской военной полиции, как ранее отметил начальник главного оперативного управления генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской, совершили первое за шесть лет патрулирование в районе разделения между Сирией и Израилем на Голанских высотах.