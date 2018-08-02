Челябинские летчики авиаударами уничтожили условных террористов под Оренбургом

Отработка методик противодействия незаконным вооруженным формированиям проходит в рамках тактических учений миротворческой и мотострелковой бригад.

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и вертолеты армейской авиации Ми-8МТВ-5 Центрального военного округа уничтожили условных террористов в ходе масштабных учений на Тоцком полигоне.

Су-24М использовали для огневого поражения бомбы 50 калибра, вертолетчики выпустили по условному противнику неуправляемые авиационные ракеты.

Отработка методик противодействия незаконным вооруженным формированиям проходит в рамках тактических учений миротворческой и мотострелковой бригад. Военнослужащие действуют в составе разведывательно-ударных комплексов. Расчеты БПЛА «Орлан-10» вычисляют местонахождение условного противника, после чего экипажи ствольной артиллерии Мста-С и РСЗО «ГРАД» наносят удары по переданным координатам.