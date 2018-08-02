Ещё
Челябинские летчики авиаударами уничтожили условных террористов под Оренбургом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Челябинские летчики авиаударами уничтожили условных террористов под Оренбургом 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Отработка методик противодействия незаконным вооруженным формированиям проходит в рамках тактических учений миротворческой и мотострелковой бригад.
Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и вертолеты армейской авиации Ми-8МТВ-5 Центрального военного округа уничтожили условных террористов в ходе масштабных учений на Тоцком полигоне.
Су-24М использовали для огневого поражения бомбы 50 калибра, вертолетчики выпустили по условному противнику неуправляемые авиационные ракеты.
Отработка методик противодействия незаконным вооруженным формированиям проходит в рамках тактических учений миротворческой и мотострелковой бригад. Военнослужащие действуют в составе разведывательно-ударных комплексов. Расчеты БПЛА «Орлан-10» вычисляют местонахождение условного противника, после чего экипажи ствольной артиллерии Мста-С и РСЗО «ГРАД» наносят удары по переданным координатам.
Раннее сообщалось, что более 1,5 тысяч военнослужащих миротворческой и мотострелковой бригад 2-й общевойсковой армии, дислоцированных в Самарской области, подняты по тревоге и совершили 200 километровый марш на Тоцкий полигон на штатной технике — автомобилях «Урал» и «КАМАЗ, а также бронетранспортерах БТР-82АМ. В Оренбургской области соединения провели двустороннее батальонно-тактическое учение, отработав маневренную оборону и взаимодействие с подразделениями радиоэлектронной борьбы.
ТК «Звезда»: последние новости
Ракетное соединение ЮВО на Северном Кавказе выдвинулось на марш в рамках учения Корреспондент «Звезды» оказался на корабле с пробоиной: кадры операции «спасения» На конкурсе «Авиадартс-2018» состоялась жеребьевка мишеней
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это все: у Украины закончились деньги459
Жестокое убийство ребенка привело к цыганским погромам147
Пенсионный возраст предложили отменить490
Названо возможное место начала Третьей мировой войны4
Украинские военные заявили о масштабном «котле»206
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:23
Десантирование бронемашины с экипажем показали изнутри
Армия Войска
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество Политика
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение