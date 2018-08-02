Эксперт прокомментировал решением Швеции о закупке ПВО «Пэтриот» у США

Ранее стало известно, что правительство Швеции решило закупить системы ПВО США «Пэтриот».

"Сейчас усилилась тенденция к увеличению военной активности США на севере. Дело в том, что НАТО как организация не готова увеличивать свое прямое оперативное присутствие в Северо-арктическом регионе. Северные страны же постоянно настаивают на предоставлении им дополнительных если не гарантий, то возможностей для обеспечения безопасности, в том числе территориальной обороны, для сдерживания со стороны Востока, со стороны России. Обеспечение этого сдерживания сейчас во многом идет по линии двухсторонних отношений", — сказал Данилов.

Он подчеркнул, что США целенаправленно увеличивают свое военное присутствие в Европе, в том числе в странах, не входящими в НАТО, но поддерживающими с ними стратегическое партнерство, в том числе чтобы повысить продажи своих вооружений.