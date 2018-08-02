Плохому истребителю двигатель мешает: Су-57 оставил позади Китай и США

Все подобные оценки являются приблизительными

Например, любые подобные анализы строятся только на том, что в интернете появились новые качественные фотографии J-20 или Су-57, а не на каких-то верифицируемых данных об их реальных боевых характеристиках. В частности, так построен материал эксперта американского издания The Drive Тайлера Роговея, который даже заявил о преимуществах J-20 над российским Су-57.

Эксперт пришел к выводу, что J-20 очень похож по своей внешней структуре и базовому оборудованию на американские истребители пятого поколения F-22 и F-35, что на его взгляд объясняется промышленным шпионажем. Это, кстати, косвенно подтверждает и то обстоятельство, что планер другого китайского истребителя пятого поколения J-31 внешне практически идентичен F-35.

Кроме того, можно заметить, что J-20 по облику планера также напоминает и советский проект МиГ-1.44, который должен был стать первым отечественным истребителем пятого поколения и начал разрабатываться в одно время с F-22. Вполне возможно, и это тоже является результатом получения китайцами промышленной документации из нашей страны в девяностые годы.

Впрочем, интересно то, что Роговей сделал вывод, что Китай обогнал Россию в разработке такого типа истребителей, поскольку в Китае их производство носит массовый характер, а наша страна ограничилась партией из 10 машин.

У китайцев существует проблема с двигателями

«Это свидетельствует о том, что у китайцев J-20 уже находится на вооружении, а у нас Су-57 еще нет. И это действительно может стать определенным козырем для китайцев ввиду массовой обкатки данной машины в опытных условиях», — констатирует Храмчихин.

Другой вопрос, важно здесь то, а на каком уровне находится данный самолет изначально, и здесь по китайской машине есть серьезные сомнения, хотя бы по той причине, что у Китая существует проблема с производством двигателей для истребителей. Например, для J-31 они закупают агрегаты от российских МиГ-29/35, но это не мешает Пекину относить свой истребитель к пятому поколению.

Китайцы действительно любят и умеют копировать иностранные решения, что видно по их военно-воздушной и космической промышленности, но когда дело касается разработки принципиально новых агрегатов, у них начинаются серьезные и подчас нерешаемые проблемы.

«Так-то, ни о J-20, ни о Су-57 ничего нельзя сказать, поскольку всерьез ни о том, ни о другом ничего не известно. В основном, по этим машинам в прессе раздаются спекуляции, а реально о них никто ничего не знает», — заключает Храмчихин.

Возможности китайских машин совершенно непонятны

Кстати говоря, если брать двигатель, то и у Су-57 тоже есть проблемы, поскольку на тех образцах, которые сейчас находятся в распоряжении Российской армии и даже обкатывались в марте-апреле в Сирии , стоит двигатель АЛ-41Ф1.

Эта та же силовая установка, которая сейчас ставится на наш ударный истребитель поколения 4++ Су-35, которая по свои базовым характеристикам, конечно, соответствует пятому поколению, но вообще-то для Су-57 было запланировано «изделие 30». Данный двигатель пока не готов, что уже вызвало известные претензии со стороны Индии по поводу перспектив совместного проекта FGFA.

«Вопрос двигателей действительно принципиально важен здесь, и пока нам ничего не известно о том, чтобы китайцы придумали настоящую силовую установку для истребителей пятого поколения. Поэтому мы можем только гадать, что китайцы сейчас ставят на J-20, и соответствует ли это вообще базовым требованиям для машины подобного класса», — резюмирует Храмчихин.

Что касается общего количества выпущенных J-20, то можно вспомнить и то обстоятельство, что Пекин не так уж и давно купил у России два десятка истребителей Су-35, которые должны будут закрыть главные направления в Южно-Китайском море. Это все свидетельствует о том, что у Пекина нет уверенности в собственной технике, раз он делает ставку на военную продукцию из России.

Главная проблема здесь заключается в цене

«Требования к двигателям пятого поколения вытекают из предъявляемых к ним характеристик. Эти характеристики во время разработки нужно выполнить, но это очень сложно и пока непонятно, удалось ли это китайцам», — констатирует Храмчихин.

Как замечает эксперт, в качестве наиболее яркой задачи можно назвать крейсерский сверхзвук, причем эта задача является настолько сложной, что существуют сомнения, что данное качество полностью реализовано даже на американских F-22 и F-35.

«Все это ставит вопросы по концепции истребителя пятого поколения, которые выходят очень дорогими из-за чего наша страна пока закупила только десять новейших истребителей Су-57», — заключает Храмчихин.

Нужно еще обратить внимание и на фактическую заморозку проекта истребителей пятого поколения F-22, которых американцы все не могут адаптировать для своих актуальных нужд, и это, несмотря на то, что Москва и Вашингтон стали задумываться о подобном проекте еще на рубеже семидесятых и восьмидесятых годов, когда в серию пошли базовые истребители четвертого поколения.

«Наш Су-57 уже создан и, видимо, его, в любом случае, примут на вооружение, пусть и поначалу в символическом количестве. Конечно, все может быть, и нельзя здесь утверждать на сто процентов, но на сегодня такой истребитель России явно не сильно нужен. Есть мнение, что Минобороны РФ вместе дорогостоящих Су-57 решит купить в два раза больше истребителей Су-35», — резюмирует Храмчихин.

Соответственно, все «лидерство» Китая в этом вопросе носит виртуальный характер.