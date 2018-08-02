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Комплекс «Птицелов» расширит оперативные возможности ВДВ, считает эксперт
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Комплекс «Птицелов» расширит оперативные возможности ВДВ, считает эксперт 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Создание десантируемого комплекса противовоздушной обороны «Птицелов» расширит оперативные возможности Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, заявил «Экономике сегодня» военный эксперт Алексей Леонков.
Ранее командующий ВДВ, генерал полковник Андрей Сердюков, заявил, что Воздушно-десантные войска в 2020 году получат опытный образец первого десантируемого комплекса противовоздушной обороны «Птицелов». Как сообщило РИА «Новости», комплекс ПВО создадут на базе боевой машины десанта БМД-4М. Она станет базовой платформой для новой техники Воздушно-десантных войск.
Леонков рассказал, что новый комплекс должен будет защищать подразделения ВДВ от ударов воздушных средств нападения противника, в том числе самолётов, вертолётов, ракет и крылатых ракет.
«По сути, всё то, что может атаковать с воздуха, «Птицелов» обязан выявлять и уничтожать, что и должно стать непосредственной боевой задачей данного комплекса», — пояснил эксперт.
По его словам, расчёты ранее стоявших на вооружении противовоздушных комплексов были ограничены тем, что не могли вести круглосуточную охрану участка местности, которую занимает конкретное подразделение.
««Птицелов» же в отличие от ПЗРК может вести противовоздушную оборону круглосуточно и в автоматическом режиме, а также определять и уничтожать все воздушные цели, которые могут атаковать подразделения ВДВ», — пояснил Леонков.
По предварительной информации в качестве основы для «Птицелова» рассматривается зенитно-ракетный комплекс «Сосна», его массогабаритные характеристики позволяют установку ЗРК на БМД-4М.
«Синтез ЗРК «Сосна» и БМД-4М позволит не выйти за весовые пределы тех требований, которые сегодня имеются в нашей армии применительно к технике подразделений ВДВ. Это, главным образом, парашютные системы — например, та же «Бахча-У», государственные испытания которой как раз и заканчиваются в настоящее время», — отметил эксперт.
В заключение Леонков добавил, что «Птицелов» должен соответствовать требованиям универсального боевого модуля «Бахча-У», который может сбрасывать полезную нагрузку не превышающую 18 тонн. Именно это требование будет лежать в основе разработки данного вида военной техники, полагает он.
«Птицелов» должен удовлетворять всем этим массогабаритным характеристикам, чтобы успешно вместе с подразделениями ВДВ выполнять боевые задачи в ближнем и дальнем тылу вероятного противника», — резюмировал эксперт.
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