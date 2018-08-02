Боевики на юге Сирии разбиты, войска вышли на границу с Иорданией 

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российские ВКС совместно с сирийскими правительственными войсками освободили от боевиков Южную зону деэскалации в Сирии и вышли на сирийско-иорданскую границу, заявил на брифинге в Москве начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.
"В ходе операции сирийские вооруженные силы при поддержке ВКС России полностью уничтожили бандформирования ИГ* и "Джебхат ан-Нусры"* и установили контроль над территорией провинций Эс-Сувейда, Дераа и Эль-Кунейтра", — сказал он.
Укрывавшиеся в этом районе под видом «умеренной оппозиции» отряды террористических группировок контролировали более 55% территории Южной зоны деэскалации.
"В этих условиях мирные жители через глав местных администраций обратились в российский Центр по примирению враждующих сторон с просьбой защитить их от бесчинств боевиков группировок ИГИЛ* и «Джебхат ан-Нусра»*. Лидеры отрядов «умеренной» оппозиции северо-восточных районов Южной зоны деэскалации выразили желание добровольно сложить оружие и вернуться к мирной жизни под гарантии Российской Федерации", — рассказал Рудской.
Чтобы не допустить этого, пояснил генерал, террористы предприняли атаки на стремящиеся к миру населенные пункты, но совместными усилиями «умеренной оппозиции», правительственных войск Сирии и ВКС России бандформирования были разбиты.
"Вчера отрядами под командованием генерала (Хасана) Сухела и подразделениями 4-й танковой дивизии ликвидирован последний оплот "Исламского государства"* на юго-западе провинции Эль-Кунейтра в районе населенных пунктов Кусайр, Эль-Куайя и Эль-Гарга. В результате операции на юго-западе Сирии освобождено 3,332 тысячи квадратных километра территории. Под контроль правительства Сирии перешло 146 населенных пунктов, из них 50 — мирным путем в результате переговоров", — отметил Рудской.
Согласно приведенным им данным, в результате стремительного наступления правительственных войск свыше 160 членов бандформирований ИГ были окружены в районе Кусайры и сдались в плен.
"В общей сложности незаконными вооруженными формированиями добровольно сдано более 650 единиц вооружения и военной техники, в том числе 39 танков, 28 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 10 зенитных самоходных установок «Шилка», 35 зенитных орудий, 17 реактивных систем залпового огня, 60 минометов, 23 пусковые установки противотанковых ракет", — сообщил Рудской.
По его словам, в освобожденных от террористов районах ведутся «мероприятия по примирению членов незаконных вооруженных формирований и восстановлению государственной власти».
Вышли на границу
Благодаря проведенной военной операции, сирийские правительственные войска вышли и полностью восстановили контроль над сирийско-иорданской границей. Это позволило вернуться к патрулированию Голанских высот миротворцами ООН в рамках выполнения резолюции Совета Безопасности ООН 1974 года №350, отметил российский генерал.
"Сегодня миротворцы ООН в сопровождении российской военной полиции совершили первое за шесть лет патрулирование в районе разделения (между Сирией и Израилем на Голанских высотах — ред.)", — сказал он.
Рудской напомнил, что работа международных наблюдателей в данном районе была приостановлена в 2012 году по соображениям безопасности.
Для защиты миротворческой миссии вдоль границы планируется установить восемь наблюдательных постов военной полиции Вооруженных сил России, а впоследствии передать их в ведение военнослужащих сирийских правительственных войск, сообщил он.
В Идлибе не спокойно
Из населенных пунктов Южной зоны деэскалации, освобожденных от ИГ* и «Джебхат ан-Нусры»*, в провинцию Идлиб вывезено 9652 человека, из них 4297 боевиков.
В этих условиях Минобороны России отмечает обострение обстановки в зоне деэскалации «Идлиб» (в нее входят провинция Идлиб с одноименным городом и части соседних провинций Алеппо, Латакии и Хама), куда свозят из других регионов страны непримиримых «оппозиционеров». Российские военные отмечают увеличение количества обстрелов боевиками из этой зоны позиций правительственных войск и домов мирных жителей в Алеппо, в провинции Хама и в горной Латакии.
"Только за последние 10 дней зафиксировано 84 подобных случая", — рассказал Рудской.
Отсюда же ведутся атаки с помощью беспилотников по российским военным объектам. Последняя такая попытка нападения на авиабазу Хмеймим зафиксирована 29 июля. «Все атаки отражаются средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы российской авиационной базы», — отметил генерал.
Потребовали закрыть американскую базу
Минобороны России также требует от США закрыть военную базу в зоне Эт-Танф, в районе которой отмечается увеличение групп боевиков ИГ*. Из этого района бандформирования совершают нападения на населенные пункты провинций Эс-Сувейда и Риф-Дамаск, а также пытаются организовать вылазки в направлении Пальмиры и Дейр-эз-Зора.
"Российская авиация и сирийские правительственные войска их своевременно выявляют и уничтожают", — отметил Рудской.
Особую его обеспокоенность вызывает ситуация, сложившаяся в лагере беженцев Рукбан, где находятся около 60 тысяч мирных граждан, среди которых укрываются террористы. «Данная ситуация требует незамедлительного решения», — объявил генерал.
"Считаем необходимым американским партнерам в кратчайшие сроки предоставить гуманитарный доступ в Рукбан, обеспечить вывод из него беженцев к местам их постоянного проживания и ликвидировать военную базу в Эт-Танфе", — отметил он.
* Террористические группировки, запрещенные в России.
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