Боевики на юге Сирии разбиты, войска вышли на границу с Иорданией

Укрывавшиеся в этом районе под видом «умеренной оппозиции» отряды террористических группировок контролировали более 55% территории Южной зоны деэскалации.

"В этих условиях мирные жители через глав местных администраций обратились в российский Центр по примирению враждующих сторон с просьбой защитить их от бесчинств боевиков группировок ИГИЛ* и «Джебхат ан-Нусра»*. Лидеры отрядов «умеренной» оппозиции северо-восточных районов Южной зоны деэскалации выразили желание добровольно сложить оружие и вернуться к мирной жизни под гарантии Российской Федерации", — рассказал Рудской.

Чтобы не допустить этого, пояснил генерал, террористы предприняли атаки на стремящиеся к миру населенные пункты, но совместными усилиями «умеренной оппозиции», правительственных войск Сирии и ВКС России бандформирования были разбиты.

"Вчера отрядами под командованием генерала (Хасана) Сухела и подразделениями 4-й танковой дивизии ликвидирован последний оплот "Исламского государства" * на юго-западе провинции Эль-Кунейтра в районе населенных пунктов Кусайр, Эль-Куайя и Эль-Гарга. В результате операции на юго-западе Сирии освобождено 3,332 тысячи квадратных километра территории. Под контроль правительства Сирии перешло 146 населенных пунктов, из них 50 — мирным путем в результате переговоров", — отметил Рудской.

Согласно приведенным им данным, в результате стремительного наступления правительственных войск свыше 160 членов бандформирований ИГ были окружены в районе Кусайры и сдались в плен.

"В общей сложности незаконными вооруженными формированиями добровольно сдано более 650 единиц вооружения и военной техники, в том числе 39 танков, 28 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 10 зенитных самоходных установок «Шилка», 35 зенитных орудий, 17 реактивных систем залпового огня, 60 минометов, 23 пусковые установки противотанковых ракет", — сообщил Рудской.

По его словам, в освобожденных от террористов районах ведутся «мероприятия по примирению членов незаконных вооруженных формирований и восстановлению государственной власти».

Вышли на границу

Благодаря проведенной военной операции, сирийские правительственные войска вышли и полностью восстановили контроль над сирийско-иорданской границей. Это позволило вернуться к патрулированию Голанских высот миротворцами ООН в рамках выполнения резолюции Совета Безопасности ООН 1974 года №350, отметил российский генерал.

"Сегодня миротворцы ООН в сопровождении российской военной полиции совершили первое за шесть лет патрулирование в районе разделения (между Сирией и Израилем на Голанских высотах — ред.)", — сказал он.

Рудской напомнил, что работа международных наблюдателей в данном районе была приостановлена в 2012 году по соображениям безопасности.

Для защиты миротворческой миссии вдоль границы планируется установить восемь наблюдательных постов военной полиции Вооруженных сил России, а впоследствии передать их в ведение военнослужащих сирийских правительственных войск, сообщил он.

В Идлибе не спокойно

Из населенных пунктов Южной зоны деэскалации, освобожденных от ИГ* и «Джебхат ан-Нусры»*, в провинцию Идлиб вывезено 9652 человека, из них 4297 боевиков.

В этих условиях Минобороны России отмечает обострение обстановки в зоне деэскалации «Идлиб» (в нее входят провинция Идлиб с одноименным городом и части соседних провинций Алеппо, Латакии и Хама), куда свозят из других регионов страны непримиримых «оппозиционеров». Российские военные отмечают увеличение количества обстрелов боевиками из этой зоны позиций правительственных войск и домов мирных жителей в Алеппо, в провинции Хама и в горной Латакии

"Только за последние 10 дней зафиксировано 84 подобных случая", — рассказал Рудской.

Отсюда же ведутся атаки с помощью беспилотников по российским военным объектам. Последняя такая попытка нападения на авиабазу Хмеймим зафиксирована 29 июля. «Все атаки отражаются средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы российской авиационной базы», — отметил генерал.

Потребовали закрыть американскую базу

Минобороны России также требует от США закрыть военную базу в зоне Эт-Танф, в районе которой отмечается увеличение групп боевиков ИГ*. Из этого района бандформирования совершают нападения на населенные пункты провинций Эс-Сувейда и Риф-Дамаск, а также пытаются организовать вылазки в направлении Пальмиры и Дейр-эз-Зора

"Российская авиация и сирийские правительственные войска их своевременно выявляют и уничтожают", — отметил Рудской.

Особую его обеспокоенность вызывает ситуация, сложившаяся в лагере беженцев Рукбан, где находятся около 60 тысяч мирных граждан, среди которых укрываются террористы. «Данная ситуация требует незамедлительного решения», — объявил генерал.

"Считаем необходимым американским партнерам в кратчайшие сроки предоставить гуманитарный доступ в Рукбан, обеспечить вывод из него беженцев к местам их постоянного проживания и ликвидировать военную базу в Эт-Танфе", — отметил он.

* Террористические группировки, запрещенные в России.

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