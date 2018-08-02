Ещё
Южная оперативная таможня перекрыла канал контрабанды военной экипировки за границу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Южная оперативная таможня перекрыла канал контрабанды военной экипировки за границу 

Rambler News Service 51 минуту назад
Фото: Блокнот-Волгоград
Сотрудники Южной оперативной таможни перекрыли канал контрабанды товаров военного назначения за границу, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.
В таможне выявили, что на территории Волгоградской и Московской областей с ноября 2017 года несколько граждан пытались переправлять вооружение через границу мелкими партиями с использованием международных почтовых отправлений через отделения «Почты России».
Злоумышленники пытались отправить товары военного назначения в Японию, Норвегию, США, Францию и Польшу. Речь идет о комплектующих боевого снаряжения «Ратник», «Пермячка», которые состоят на вооружении в Российской армии.
«Согласно заключению Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству указанные товары являются специальными техническими средствами, предназначенными для оснащения вооруженных сил, и относятся к продукции военного назначения», — следует из сообщения.
Как отмечает Novostivolgograda.ru, товары военного назначения были похищены из воинских частей, и хранились в Москве, Волгограде и Павловском Посаде. По предварительной оценке, стоимость обнаруженного войскового имущества превышает 20 млн руб.
В отношении контрабандистов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ — «Контрабанда вооружения, совершенная организованной группой». В настоящее время задержан один подозреваемый.
Rambler News Service: последние новости
Минобороны России обнародовало документы о создании и становлении ВДВ Медведев открыл регулярное скоростное морское движение между Севастополем и Ялтой Борисов заявил об угрозе срыва гособоронзаказа для ВМФ в 2018 году
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионный возраст предложили отменить70
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью782
Россия предупредила Армению о серьезном наказании491
Подробности инцидента с самолетами над Черным морем5
Украинские военные заявили о масштабном «котле»200
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:23
Десантирование бронемашины с экипажем показали изнутри
Армия Войска
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество Политика
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение