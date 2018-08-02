Южная оперативная таможня перекрыла канал контрабанды военной экипировки за границу

Сотрудники Южной оперативной таможни перекрыли канал контрабанды товаров военного назначения за границу, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления

В таможне выявили, что на территории Волгоградской и Московской областей с ноября 2017 года несколько граждан пытались переправлять вооружение через границу мелкими партиями с использованием международных почтовых отправлений через отделения « Почты России ».

Норвегию, США, Францию и Злоумышленники пытались отправить товары военного назначения в Японию Польшу . Речь идет о комплектующих боевого снаряжения «Ратник», «Пермячка», которые состоят на вооружении в Российской армии.

«Согласно заключению Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству указанные товары являются специальными техническими средствами, предназначенными для оснащения вооруженных сил, и относятся к продукции военного назначения», — следует из сообщения.

Как отмечает Novostivolgograda.ru, товары военного назначения были похищены из воинских частей, и хранились в Москве Волгограде и Павловском Посаде. По предварительной оценке, стоимость обнаруженного войскового имущества превышает 20 млн руб.

В отношении контрабандистов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ — «Контрабанда вооружения, совершенная организованной группой». В настоящее время задержан один подозреваемый.