Определена роль ВДВ в войнах будущего

Экс-начальник разведки ВДВ, гвардии полковник Алексей Кукушкин оценил значение воздушно-десантных войск в войнах будущего.

По мнению Кукушкина, будущие войны будут все больше отличаться по форме ведения боевых действий от Второй мировой войны, передает ТАСС

«Не будет таких фронтов, не будет миллионных армий, а будут войны с применением высокоточного оружия, высокоэффективных средств нападения и поражения, с широким применением подвижных войсковых соединений», — убежден бывший начальник разведки ВДВ.

По его словам, в условиях современных войн значение десанта не меняется.

«Сколько ни бомби и не стреляй, но если ты не закрепишь на месте солдата, то бой не выиграешь. Решающую роль будут играть высокоманевренные войска, которые любой удар высокоточного оружия и средств массового поражения смогут сразу закрепить, пока враг не одумается», — считает гвардии полковник.

«А кто лучше и маневреннее десантников? ВДВ и составят ядро этих войск», — отметил Кукушкин.

Он также напомнил, что «в десантники принимают наиболее образованных, а в разведку — со знаниями иностранных языков, людей физически крепких и морально устойчивых».