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Определена роль ВДВ в войнах будущего
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Определена роль ВДВ в войнах будущего 

Деловая газета «Взгляд» 37 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Экс-начальник разведки ВДВ, гвардии полковник Алексей Кукушкин оценил значение воздушно-десантных войск в войнах будущего.
По мнению Кукушкина, будущие войны будут все больше отличаться по форме ведения боевых действий от Второй мировой войны, передает ТАСС.
«Не будет таких фронтов, не будет миллионных армий, а будут войны с применением высокоточного оружия, высокоэффективных средств нападения и поражения, с широким применением подвижных войсковых соединений», — убежден бывший начальник разведки ВДВ.
По его словам, в условиях современных войн значение десанта не меняется.
«Сколько ни бомби и не стреляй, но если ты не закрепишь на месте солдата, то бой не выиграешь. Решающую роль будут играть высокоманевренные войска, которые любой удар высокоточного оружия и средств массового поражения смогут сразу закрепить, пока враг не одумается», — считает гвардии полковник.
«А кто лучше и маневреннее десантников? ВДВ и составят ядро этих войск», — отметил Кукушкин.
Он также напомнил, что «в десантники принимают наиболее образованных, а в разведку — со знаниями иностранных языков, людей физически крепких и морально устойчивых».
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об изменении роли ВДВ в современных российских вооруженных силах.
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