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«Президентский ряд» под контролем: вице-премьер Борисов рассказал об оружейных поставках в войска
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«Президентский ряд» под контролем: вице-премьер Борисов рассказал об оружейных поставках в войска 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам заместителя председателя российского правительства, жестко контролируется поступление в войска вооружений и техники, которому уделяет особое внимание президент РФ.
Заместитель председателя Правительства РФ Юрий Борисов сообщил о жестком контроле за за поставками в войска вооружений и техники, особое внимание которым уделяет президент РФ Владимир Путин.
«Речь идет о так называемом «президентском ряде», то есть о тех образцах техники и вооружения, поставкам которых в войска Верховный Главнокомандующий уделяет особое внимание», — заявил Борисов на совместном селекторном совещании представителей Минобороны РФ и оборонно-промышленного комплекса.
Вице-премьер уточнил, что все вопросы, связанные с выполнением этих поставок, Коллегия Военно-промышленной комиссии держит на жестком контроле.
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