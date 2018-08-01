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«Крокодил» на дороге: спецназ ЦВО применил необычный способ поимки «террористов»
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«Крокодил» на дороге: спецназ ЦВО применил необычный способ поимки «террористов» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На антитеррористических учениях под Новосибирском спецподразделения Центрального военного округа отработали взаимодействие с армейской авиацией.
Перехват автомобиля «террористов» с воздуха и захват условных боевиков отработали подразделения спецназа Центрального военного округа.
Для перехвата машины на дороге был использован ударный вертолет Ми-24. Винтокрылый «крокодил» настиг автомобиль, взял его на прицел и вынудил водителя прижаться к обочине.
А тем временем на месте появляется другой вертолет Ми-8АМТШ «Терминатор» с отрядом спецназа на борту и высаживает десант прямо на дорогу.
Отряд «боевиков» был обезврежен за секунды.
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