«Крокодил» на дороге: спецназ ЦВО применил необычный способ поимки «террористов»

На антитеррористических учениях под Новосибирском спецподразделения Центрального военного округа отработали взаимодействие с армейской авиацией.

Перехват автомобиля «террористов» с воздуха и захват условных боевиков отработали подразделения спецназа Центрального военного округа.

Для перехвата машины на дороге был использован ударный вертолет Ми-24. Винтокрылый «крокодил» настиг автомобиль, взял его на прицел и вынудил водителя прижаться к обочине.

А тем временем на месте появляется другой вертолет Ми-8АМТШ «Терминатор» с отрядом спецназа на борту и высаживает десант прямо на дорогу.

Отряд «боевиков» был обезврежен за секунды.