Минобороны выезжает на танках из застоя

Рекорды в сфере военного экспорта пополняют госбюджет. А рекорды по количеству современных образцов вооружений, с одной стороны, подтверждают боеготовность вооружённых сил, с другой — напоминают о временах технического застоя.

Россия вышла на первое место в мировом рейтинге по количеству поступивших в войска современных образцов бронетанковой, автомобильной техники и ракетно-артиллерийского вооружения, сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков . За последние пять лет в ходе перевооружения войск введено в эксплуатацию более 25 тыс. единиц новой бронетанковой и автомобильной техники и свыше 4 тыс. современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения, отметил военачальник: «Всего на вооружение принято более 80 тыс. образцов новой техники. Благодаря этому удалось довести её долю в номенклатуре материально-технического обеспечения до 50%».

В годы Второй Мировой войны танковые армии придавались фронтам, действовавшим на важнейших стратегических направлениях и, как правило, использовались для стремительного развития успеха войск первого оперативного эшелона. Танковые армии решали задачи по прорыву обороны, рассечению группировок противника, захвату и удержанию плацдармов на крупных водных преградах до подхода главных сил фронта. Но последний раз в истории масштабные танковые сражения происходили во время Ирано-иракской войны 1980-х годов. С обеих сторон были задействованы тысячи танков, противники в буквальном смысле заваливали друг друга трупами. С тех пор сопоставимых по масштабам боёв не происходило.

Франция, События в Донбассе и Сирии хотя и подтвердили актуальность бронетанковой техники и ракетно-артиллерийского вооружения, однако вряд ли привели к переосмыслению концепции сухопутных сражений в современном мире, где с учётом ядерного сдерживания крайне мала вероятность широкомасштабных конфликтов, часты локальные войны и возможны конфликты регионального уровня. Основные страны ЕвроНАТО — Германия Великобритания — существенно сократили танковые парки постоянной готовности. Аргумент — поражение группировки противника обеспечивается высокоточным оружием, и широкое использование бронетехники теряет смысл.

vk.com/mil Задача по увеличению и модернизации бронетанковой техники в России назрела давно и обусловлена большой площадью территории Российской Федерации, протяжённостью её границ: большой армии нужно много танков, и эти танки должны быть современными, отмечает заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин . «Тот факт, что армия справилась с возложенной задачей и заняла первую строчку в рейтинге по объёму введённых в эксплуатацию образцов современной бронетанковой техники, безусловно, повод для гордости. Зачастую материалы о том, что танки якобы совсем устарели на поле боя, писали лоббисты альтернативных видов оружия», — сказал Храмчихин News.ru.