В Заполярье День ВМФ отметили парадом кораблей и танков

За счет формирования новых объединений и арктических соединений, расширения возможностей материально-технического обеспечения боевой потенциал Северного флота в последние годы увеличился в разы, — отметил адмирал. — Северный флот продолжит осваивать Арктику и развивать военную инфраструктуру на архипелагах и островах Северного Ледовитого океана, для этого запланированы арктические походы боевых кораблей и судов обеспечения.

Праздник начался с парада на Приморской площади Североморска . Мимо зрителей не только промаршировали военнослужащие различных родов войск, но и прошла колонна раритетной бронетехники, которую возглавил легендарный средний танк Великой Отечественной войны Т-34. Кроме него, в параде приняли участие самоходные артиллерийские установки ИСУ-152, СУ-100, американский танк «Шерман», поднятый с затопленного транспорта и восстановленный специалистами Северного флота, танки Т-72 и один из новейших российских танков Т-80БВМ.

Затем состоялся парад кораблей СФ . По Североморском рейду перед набережной, где стояли тысячи зрителей, прошли надводные корабли, в числе которых большие противолодочные корабли «Вице-адмирал Кулаков» и «Адмирал Левченко», большой десантный корабль «Кондопога», малый ракетный корабль «Айсберг», малый противолодочный корабль «Юнга», тральщики «Владимир Гуманенко» и «Коломна», пограничный сторожевой корабль «Бдительный» погрануправления ФСБ России по западному арктическому району. Свое умение продемонстрировали зрителям экипажи подводных лодок «Калуга» и «Псков», которые погрузились и всплыли на рейде перед береговыми трибунами. Всего в параде и военно-спортивном празднике было задействовано около 30 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота.

Самым зрелищным эпизодом праздника стал «бой» за плацдарм на берегу. Прямо с рейда с больших десантных кораблей «Кондопога» и " Александр Отраковский " высадился морской десант на бронетехнике, которая вплавь добралась до берега. Высадившиеся на берег морские пехотинцы Северного флота уничтожили «противника» прямо перед стоящими рядом зрителями.

Праздничная программа завершилась вечерним концертом и салютом.