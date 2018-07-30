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В Заполярье День ВМФ отметили парадом кораблей и танков
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В Заполярье День ВМФ отметили парадом кораблей и танков 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
За счет формирования новых объединений и арктических соединений, расширения возможностей материально-технического обеспечения боевой потенциал Северного флота в последние годы увеличился в разы, — отметил адмирал. — Северный флот продолжит осваивать Арктику и развивать военную инфраструктуру на архипелагах и островах Северного Ледовитого океана, для этого запланированы арктические походы боевых кораблей и судов обеспечения.
Праздник начался с парада на Приморской площади Североморска. Мимо зрителей не только промаршировали военнослужащие различных родов войск, но и прошла колонна раритетной бронетехники, которую возглавил легендарный средний танк Великой Отечественной войны Т-34. Кроме него, в параде приняли участие самоходные артиллерийские установки ИСУ-152, СУ-100, американский танк «Шерман», поднятый с затопленного транспорта и восстановленный специалистами Северного флота, танки Т-72 и один из новейших российских танков Т-80БВМ.
Затем состоялся парад кораблей СФ. По Североморском рейду перед набережной, где стояли тысячи зрителей, прошли надводные корабли, в числе которых большие противолодочные корабли «Вице-адмирал Кулаков» и «Адмирал Левченко», большой десантный корабль «Кондопога», малый ракетный корабль «Айсберг», малый противолодочный корабль «Юнга», тральщики «Владимир Гуманенко» и «Коломна», пограничный сторожевой корабль «Бдительный» погрануправления ФСБ России по западному арктическому району. Свое умение продемонстрировали зрителям экипажи подводных лодок «Калуга» и «Псков», которые погрузились и всплыли на рейде перед береговыми трибунами. Всего в параде и военно-спортивном празднике было задействовано около 30 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота.
Самым зрелищным эпизодом праздника стал «бой» за плацдарм на берегу. Прямо с рейда с больших десантных кораблей «Кондопога» и "Александр Отраковский" высадился морской десант на бронетехнике, которая вплавь добралась до берега. Высадившиеся на берег морские пехотинцы Северного флота уничтожили «противника» прямо перед стоящими рядом зрителями.
Праздничная программа завершилась вечерним концертом и салютом.
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