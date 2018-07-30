«Встретимся на земле»: как российские ВВС уничтожили авиацию Дудаева

Операция уничтожения авиации Чечни — один из наиболее успешных эпизодов Первой чеченской. Она производилась в декабре 1994-го. Еще весной глава чеченских сепаратистов Джохар Дудаев начал подготовку к войне. В ее ходе он разработал детальный план действий чеченских вооруженных сил в ходе боевых операций.

Как военный летчик, Дудаев понимал, что особую роль следует уделить ВВС. Воздушные удары по силам противника всегда наносят серьезный урон его физическому и психологическому состоянию. Уже к сентябрю 1994 года у Дудаева был готов так называемый план «Лассо». В нем он детально разработал распределение сил авиации и дал приказы всем ее частям. К концу сентября они находились в полной боевой готовности.

Распределение сил противоборствующих сторон

На стороне России воевало 515 воздушных боевых машин. Указом министра обороны была сформирована специальная группировка ВВС из бомбардировщиков фронтовой авиации 4-ой Воздушной армии. Главные силы дислоцировались на аэродромах Беслан Моздок , что в сотне км от Грозного. Основной состав воздушных сил: штурмовики Су-25, бомбардировщики Су-24, дальние сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22, истребители МиГ-29 и пр.

На стороне Чечни было задействовано приблизительно 250 боевых машин. Среди них: учебно-боевые Л-29 (так называемые «Дельфины») и Л-39 («Альбатросы»), истребители МиГ-15 и МиГ-17, многоцелевые вертолеты Ми-8 и прочее вооружение. «Дельфины» и «Альбатросы» способны нести на борту ракеты системы НУРС и 100-килограммовые авиабомбы.

Операция

Операция российских войск началась с разведывательных действий. Первые вылеты совершили разведчики Су-24. Затем первые авиаудары по двум аэродромам — Ханкала и Калиновская — нанесли штурмовики Су-25. Это произошло 1 декабря. Несмотря на неожиданность нападения чеченцы не потеряли ни одного самолета. После обеда был обстрелян аэродром Грозный-Северный, где уничтожили около десятка самолетов.

Затем была задействована дальняя авиация. Это была успешная массированная атака. Российские ВВС совершили около 200 самолето-вылетов и разбомбили практически всю воздушную эскадрилью Дудаева. Также были взорваны взлетные полосы, антенное поле, склад боеприпасов. По итогам операции ни один самолет армии Дудаева так и не смог взлететь.

Алла Дудаева позднее давала показания, что взлетел один только старый Ан-2 (прозванный в народе «кукурузником»). Это была отчаянная попытка чеченцев оказать хоть какое-то противодействие Российскому воздушному флоту. Его тут же расстреляли еще на взлете. Несмотря на продуманность плана «Лассо» воздушная армия Дудаева оказалась полностью не готовой к авиаудару со стороны РФ.

Это была самая успешная операция российских войск за все время Чеченской войны. Джохар Дудаев с достоинством отреагировал на декабрьские события. Он послал главнокомандующему российских ВВС телеграмму, в которой поздравил «с достижением господства в небе Ичкерии». В конце Дудаев дал недвусмысленное обещание: «Встретимся на земле.»