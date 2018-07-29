В параде на Неве принял участие корабль с безэкипажным роботом

В рамках главного военно-морского парада по акватории Невы в Санкт-Петербурге прошел корабль противоминной обороны « Александр Обухов » в сопровождении безэкипажного катера, передаёт корреспондент RNS.

Роботизированная система предназначена для поиска и уничтожения мин. Кроме того, на борту корабля находится беспилотный летательный комплекс «Орлан-10».

Помимо «Александра Обухова» в параде принимали участие около 40 боевых кораблей и катеров и 38 самолетов и вертолетов. В частности, по Неве прошли спущенные на воду в 2018 году малый ракетный корабль «Ураган» и корабль связи «Иван Хурс».

Тральщик проекта 12700 «Александр Обухов» включён в состав ВМФ в 2016 году. Судно разработано конструкторским бюро «Алмаз» и предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для корабля дистанции. Корабль оснащён крылатыми ракетами «Калибр»