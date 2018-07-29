Ещё
В параде на Неве принял участие корабль с безэкипажным роботом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В параде на Неве принял участие корабль с безэкипажным роботом 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Газета "Труд"
В рамках главного военно-морского парада по акватории Невы в Санкт-Петербурге прошел корабль противоминной обороны «Александр Обухов» в сопровождении безэкипажного катера, передаёт корреспондент RNS.
Роботизированная система предназначена для поиска и уничтожения мин. Кроме того, на борту корабля находится беспилотный летательный комплекс «Орлан-10».
Помимо «Александра Обухова» в параде принимали участие около 40 боевых кораблей и катеров и 38 самолетов и вертолетов. В частности, по Неве прошли спущенные на воду в 2018 году малый ракетный корабль «Ураган» и корабль связи «Иван Хурс».
Тральщик проекта 12700 «Александр Обухов» включён в состав ВМФ в 2016 году. Судно разработано конструкторским бюро «Алмаз» и предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для корабля дистанции. Корабль оснащён крылатыми ракетами «Калибр»
Rambler News Service: последние новости
Во Владивостоке в честь дня ВМФ прошел парад кораблей Судостроительный завод «Звезда» готовится к выходу на международный рынок Оренбургские мотострелки получили модернизированные БМП-2М
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Военные рассказали свою версию инцидента с катером286
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»217
Кравчук рассказал о «циничной» лжи властей38
В Австралии провоцируют США на «Третью мировую войну»21
Штурм об Осине: «Не так нищ, как говорит»2
Видео
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
03:25
Военные рассказали свою версию инцидента с катером
Армия
02:03
На полигоне Алабино проходит«Танковый биатлон»
Армия
30:01
С кондачка не решается: БРИКС решила быть острожной
В мире
00:31
А был ли «Новичок»: в бундестаге не верят в «дело Скрипалей»
В мире Статьи
03:25
Путин отметил успехи ВМФ России
Войска Армия
03:49
Сдавайте валюту: зачем России понадобились офшоры
Экономика
В Петербурге начался главный военно-морской парад. LIVE
Армия
00:50
Путин с катера поприветствовал участников парада ВМФ
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение