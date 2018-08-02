Экс-начальник разведки ВДВ: десантники составят ядро маневренных войск в войнах будущего

МОСКВА , 2 августа. / ТАСС /. Воздушно-десантные войска (ВДВ) останутся основой высокоманевренных и хорошо оснащенных войск, которые будут играть ключевую роль в боевых действиях будущего. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал начальник разведки ВДВ с 1971 года по 1985 год, гвардии полковник Алексей Кукушкин

"В условиях современных войн значение десанта не меняется. Сколько ни бомби и ни стреляй, но если ты не закрепишь на месте солдата, то бой не выиграешь. Решающую роль будут играть высокоманевренные войска, которые любой удар высокоточного оружия и средств массового поражения смогут сразу закрепить, пока враг не одумается. А кто лучше и маневреннее десантников? ВДВ и составят ядро этих войск", — сказал он.

По мнению Кукушкина, современные войны будут все больше отличаться по форме ведения боевых действий от Второй мировой войны. «Следующая война уже не будет такой, какой она была в 1940-е годы. Не будет таких фронтов, не будет миллионных армий, а будут войны с применением высокоточного оружия, высокоэффективных средств нападения и поражения, с широким применением подвижных войсковых соединений», — убежден собеседник агентства.

Говоря о личностных качествах военнослужащих ВДВ, Кукушкин отметил что «у десантников есть своя гордость».

"Представление о десантнике как о дубоватом и хамоватом — глубокое заблуждение. В десантники принимают наиболее образованных, а в разведку — со знаниями иностранных языков, людей физически крепких и морально устойчивых. Их боевую выучку, физическую подготовку и виртуозность боевых приемов показывали всем зарубежным военным делегациям и руководству Вооруженных сил. Девиз «Никто, кроме нас!» — не простые слова. И трусов среди нас нет", — подчеркнул ветеран.