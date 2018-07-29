Парад кораблей и военно-спортивный праздник прошли в Новороссийске в честь Дня ВМФ

МОСКВА , 29 июля. / ТАСС /. Парад кораблей и демонстрация боевых эпизодов прошли в воскресенье в Новороссийске в честь Дня Военно-морского флота, сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа.

"Вниманию зрителей было представлено прохождение кораблей… высадка морского десанта, встречный бой морских пехотинцев и захват плацдарма, имитация морского боя, а также эпизод освобождения судна, захваченного террористами. Завершился спортивный праздник вальсом морских буксиров вспомогательного флота Новороссийской военно-морской базы", — рассказали в пресс-службе.

Праздник начался с пушечного залпа артиллерийского крейсера-музея " Михаил Кутузов ". Командир Новороссийской военно-морской базы контр-адмирал Олег Шастов , руководство города, командиры и начальники взаимодействующих с флотом силовых структур обошли на катере связи боевые корабли, стоящие на парадных бочках и поздравили моряков.

Все желающие могли бесплатно посетить «Михаила Кутузова», также на площади Свободы была развернута выставка современных образцов боевой техники береговых войск. Вечером на площади Морского вокзала состоится концерт, а завершится праздник фейерверком.

В праздничных мероприятиях в Новороссийске задействованы около 500 военных и более 20 боевых кораблей и судов обеспечения.