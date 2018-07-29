Ещё
Парад кораблей и военно-спортивный праздник прошли в Новороссийске в честь Дня ВМФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Парад кораблей и военно-спортивный праздник прошли в Новороссийске в честь Дня ВМФ 

ТАСС 1 час назад
Фото: Живая Кубань
МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Парад кораблей и демонстрация боевых эпизодов прошли в воскресенье в Новороссийске в честь Дня Военно-морского флота, сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа.
"Вниманию зрителей было представлено прохождение кораблей… высадка морского десанта, встречный бой морских пехотинцев и захват плацдарма, имитация морского боя, а также эпизод освобождения судна, захваченного террористами. Завершился спортивный праздник вальсом морских буксиров вспомогательного флота Новороссийской военно-морской базы", — рассказали в пресс-службе.
Праздник начался с пушечного залпа артиллерийского крейсера-музея "Михаил Кутузов". Командир Новороссийской военно-морской базы контр-адмирал Олег Шастов, руководство города, командиры и начальники взаимодействующих с флотом силовых структур обошли на катере связи боевые корабли, стоящие на парадных бочках и поздравили моряков.
Все желающие могли бесплатно посетить «Михаила Кутузова», также на площади Свободы была развернута выставка современных образцов боевой техники береговых войск. Вечером на площади Морского вокзала состоится концерт, а завершится праздник фейерверком.
В праздничных мероприятиях в Новороссийске задействованы около 500 военных и более 20 боевых кораблей и судов обеспечения.
ТАСС: последние новости
Северный флот в День ВМФ проведет выставку уникальной техники Военно-морской парад в честь Дня ВМФ прошел в Североморске "Шапки долой! Флаг поднять!" История Андреевского креста на флоте
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Возмутившему Сеть Порошенко преподали урок истории111
Военные рассказали свою версию «инцидента с катером»860
Три сестры зарезали своего отца-насильника160
У Кобзона заподозрили метастазы166
На Украине нашли странный способ уйти от России299
Видео
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
00:30
Газманов рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
03:16
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель
Общество Политика
12:00
Патриарх уволил гендиректора свечного завода
Общество Статьи
02:59
Российских туристок обижают в Турции
Общество Статьи
03:52
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
Шоу-бизнес
03:11
Британия задействует военных в случае «жесткого» Brexit
В мире
01:20
В США оценили новейшую версию Т-80
Армия Оружие
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение