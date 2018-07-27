Российский генерал рассказал о спасении Сирии добровольцами, «Хезболлой» и КСИР

Основа сухопутной группировки сил, воюющих на стороне правительства Сирии , была составлена в 2015 году из наиболее боеспособных подразделений народного ополчения, проиранских отрядов и бойцов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Об этом в статье для «Военно-промышленного курьера» написал генерал-полковник Александр Дворников , с сентября 2015-го по июль 2016 года командовавший российской военной группировкой в Сирии. На материал военачальника, посвященный изменениям в ведении войн традиционного типа, обратил внимание блог bmpd.

«К лету 2015 года Вооруженные силы Сирии полностью исчерпали себя, личный состав был деморализован, офицерский корпус деградировал, а руководство ВС показывало крайне низкую эффективность в управлении войсками», — отметил Дворников.

В этой ситуации, по его словам, российские военные были вынуждены сделать упор на все силы, которые были способны воевать. «Отряды бригадного генерала Сухела, „Соколы пустыни“, КСИР, боевые отряды »Хезболлы" , «Фатимиды», отряды шейха Турки и Ибрагима, шейха Сулеймана, а в дальнейшем и бригады 5-го дшк [добровольческий штурмовой корпус], сформированные из добровольцев», — перечисляет генерал.

Он подчеркнул, что все эти формирования были объединены под управление командующего группировкой войск от Вооруженных сил России и действовали по единому замыслу.

С самого начала общее планирование осуществлялось российским Генштабом, детальное — командующим группировкой, однако с началом первых операций потребовались серьезные корректировки, пишет Дворников. «Ввиду низкой эффективности Генерального штаба ВС Сирии вся работа по подготовке операций легла на наших офицеров», — рассказал он, добавив, что непосредственное управление группировками осуществлялось с командного пункта в Хмеймиме (там расположена российская авиабаза), где были размещены представители всех формирований.

Также Дворников отметил роль ВКС, ВМФ и Сил специальных операций России в ведении боевых действий на начальном этапе кампании.

Антитеррористическая операция России в Сирии официально началась в сентябре 2015 года и все еще продолжается, несмотря на приказы российского руководства о сокращении группировки войск в этой стране. Потери среди военнослужащих за время кампании составили 97 человек, 39 из них погибли в результате падения транспортного самолета. Также было потеряно 18 единиц техники.