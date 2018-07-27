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Учение «Восток-2018» пройдет на территории двух военных округов
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Учение «Восток-2018» пройдет на территории двух военных округов 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
По его словам, к этим масштабным маневрам также будут привлекаться войска и силы Северного флота. Бувальцев уточнил, что предстоящее учение — одно из основных мероприятий нынешнего года. Его сценарий предусматривает практический розыгрыш боевых действий. По сути «Восток-2018» — это целый ряд связанных единым замыслом специальных учений.
Между тем, командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, выступая во Владивостоке на пленарном заседании Международного дальневосточного морского салона, предложил сменить название региона. «Нам давно надо отказываться от термина „Дальний Восток“. Никакой он не дальний, это просто восток России. Это тот регион, всестороннее развитие которого должно дать мощный толчок к поступательному развитию нашей страны», — цитирует слова адмирала "Интерфакс".
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