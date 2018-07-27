Учение «Восток-2018» пройдет на территории двух военных округов

По его словам, к этим масштабным маневрам также будут привлекаться войска и силы Северного флота. Бувальцев уточнил, что предстоящее учение — одно из основных мероприятий нынешнего года. Его сценарий предусматривает практический розыгрыш боевых действий. По сути «Восток-2018» — это целый ряд связанных единым замыслом специальных учений.