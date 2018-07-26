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Смотритель порта: в чем главный секрет тральщика «Александр Обухов»
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Смотритель порта: в чем главный секрет тральщика «Александр Обухов» 

ТК «Звезда» 31 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
В Главном военно-морском параде ВМФ России примет участие корабль Балтийского флота, аналогов которому в мире нет.
В России идет подготовка к масштабному празднованию Дня Военно-Морского Флота. В каждый из оставшихся до этого события дней телеканал «Звезда» будет рассказывать о боевых кораблях, которые составляют гордость ВМФ России.
Базовый тральщик Балтийского флота «Александр Обухов» предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз.
Он вооружен многоствольной артиллерийской установкой, зенитным ракетным комплексом «Игла» и торпедами.
На борту тральщика имеются телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.
«Александр Обухов» — первый корабль ВМФ России с «немагнитным» корпусом из монолитного стеклопластика. Он обладает более высокой прочностью в сравнении со стальными корпусами. стеклопластиковый корпус тральщика является самым большим в мире, сделанным из этого материала.
Длина корабля составляет 62 метра, водоизмещение — 800 тонн.
Главный военно-морской парад России пройдет в Санкт-Петербурге в День ВМФ, 29 июля. По традиции День российского флота ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля.
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