Смотритель порта: в чем главный секрет тральщика «Александр Обухов»

В Главном военно-морском параде ВМФ России примет участие корабль Балтийского флота, аналогов которому в мире нет.

В России идет подготовка к масштабному празднованию Дня Военно-Морского Флота. В каждый из оставшихся до этого события дней телеканал «Звезда» будет рассказывать о боевых кораблях, которые составляют гордость ВМФ России.

Базовый тральщик Балтийского флота « Александр Обухов » предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз.

Он вооружен многоствольной артиллерийской установкой, зенитным ракетным комплексом «Игла» и торпедами.

На борту тральщика имеются телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

«Александр Обухов» — первый корабль ВМФ России с «немагнитным» корпусом из монолитного стеклопластика. Он обладает более высокой прочностью в сравнении со стальными корпусами. стеклопластиковый корпус тральщика является самым большим в мире, сделанным из этого материала.

Длина корабля составляет 62 метра, водоизмещение — 800 тонн.