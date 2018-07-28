Во Владивостоке салют в честь Дня ВМФ прогремит над морем 

Салютные залпы произведут специальные корабли Тихоокеанского флота.
Салют в честь Дня Военно-морского флота во Владивостоке будет произведен со специальных судов из акватории Амурского залива, сообщает пресс-служба ТОФ.
«Между парадным строем кораблей и береговой чертой будут поставлены два специальных судна с салютными установками 2А-85. Они будут использованы для выстрелов салютных боеприпасов на высоту до 600 метров», — говорится в сообщении.
Предполагается, что салют будет очень зрелищным, благодаря использованию широкой цветовой гаммы — порядка 10 видов осветительных боеприпасов. Всего в небо Владивостока будут выпущены более 300 зарядов.
Праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота России пройдут 29 июля.