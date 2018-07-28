Во Владивостоке салют в честь Дня ВМФ прогремит над морем

Салютные залпы произведут специальные корабли Тихоокеанского флота.

Салют в честь Дня Военно-морского флота во Владивостоке будет произведен со специальных судов из акватории Амурского залива, сообщает пресс-служба ТОФ.

«Между парадным строем кораблей и береговой чертой будут поставлены два специальных судна с салютными установками 2А-85. Они будут использованы для выстрелов салютных боеприпасов на высоту до 600 метров», — говорится в сообщении.

Предполагается, что салют будет очень зрелищным, благодаря использованию широкой цветовой гаммы — порядка 10 видов осветительных боеприпасов. Всего в небо Владивостока будут выпущены более 300 зарядов.