Путин отметил успехи ВМФ России 

Флот успешно решает задачи обороноспособности России, а также вносит вклад в борьбу с терроризмом, заявил на параде в День ВМФ президент Владимир Путин.
«Российский флот успешно решает задачи обороноспособности страны, вносит весомый вклад в борьбу с международным терроризмом, играет важную роль в обеспечении стратегического паритета», — передает слова Путина РИА «Новости».
Путин в воскресенье принимает главный военно-морской парад в Петербурге в честь Дня ВМФ. Он приветствовал экипажи кораблей в акватории Невы и на Кронштадском рейде.