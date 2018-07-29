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Путин отметил успехи ВМФ России
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Путин отметил успехи ВМФ России 

Деловая газета «Взгляд» 56 минут назад
Флот успешно решает задачи обороноспособности России, а также вносит вклад в борьбу с терроризмом, заявил на параде в День ВМФ президент Владимир Путин.
«Российский флот успешно решает задачи обороноспособности страны, вносит весомый вклад в борьбу с международным терроризмом, играет важную роль в обеспечении стратегического паритета», — передает слова Путина РИА «Новости».
Путин в воскресенье принимает главный военно-морской парад в Петербурге в честь Дня ВМФ. Он приветствовал экипажи кораблей в акватории Невы и на Кронштадском рейде.
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