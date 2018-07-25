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Группа «Кронштадт» поставит навигационное оборудование для нового корабля береговой охраны
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Группа «Кронштадт» поставит навигационное оборудование для нового корабля береговой охраны 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Группа «Кронштадт» заключила договор на поставку навигационно-тактического комплекса «ТРИМС-22460» для нового сторожевого корабля проекта 22460 ("Охотник"), который строится судостроительной фирмой «Алмаз» в Петербурге. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе компании.
"ТРИМС-22460" — это интегрированный автоматизированный корабельный комплекс, объединяющий технические средства навигации, освещения морской обстановки, связи, управления движением и координированным маневрированием корабля", — сообщили в группе «Кронштадт».
Интеграция навигационно-тактического комплекса с различными корабельными системами и оборудованием (радарами, эхолотами, лагами) позволит значительно расширить круг решаемых задач. «При разработке комплекса широко применялись сетевые компьютерные технологии, что дало возможность сократить объем кабельных трасс, повысить уровень информационного обеспечения и комфортности несения службы», — пояснили в пресс-службе компании.
По словам исполнительного директора компании Кирилла Дыбко, разработанный навигационно-тактический комплекс отлично показал себя на предыдущих кораблях проекта. «Многие корабли данной серии, оборудованные навигационно-тактическими комплексами „ТРИМС-22460“, успешно выполняют задачи по охране государственных границ в составе береговой охраны ФСБ РФ», — резюмировали в пресс-службе группы «Кронштадт».
Сторожевики проекта 22460 спроектированы петербургским Северным ПКБ. Они используются как для охраны госграницы и территориальных вод, так и для операций по борьбе с терроризмом и пиратством. На борту корабля есть вертолет и автоматизированная система управления. Водоизмещение составляет 630 тонн, скорость хода — 30 узлов, дальность плавания — 3,5 тысячи миль, автономность — 30 суток, длина — 62,5 метра. В Петербурге построено уже девять таких кораблей.
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