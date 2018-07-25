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СМИ Украины: Россия стягивает войска к западным границам
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СМИ Украины: Россия стягивает войска к западным границам 

ИноСМИ 58 минут назад
Фото: ИноСМИ
Россия быстрыми темпами наращивает число войск у западных границ: более 70 соединений и воинских частей были сформированы в Западном военном округе РФ с 2016 года, пишет «Главред».
«Обстановка, складывающаяся на западном стратегическом направлении, требует от нас непрерывного совершенствования боевого состава войск и системы их базирования», — заявил во вторник, 24 июля, министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.
Издание также напоминает, что ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 11 российских воинских формирований — полков и дивизий — получили имена в честь городов, в том числе украинских. Целью такого переименования названо «сохранение славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу». В частности, 6-й танковый полк стал «гвардейским Львовским», 163-й танковый полк — «гвардейским Нежинским», 68-й танковый полк — «гвардейским Житомирско-Берлинским».
Между тем, по мнению украинского политолога Кирилла Сазонова, решение президента РФ присвоить российским воинским частям названия украинских городов обусловлено не исторической памятью, а местом будущей постоянной дислокации воинских подразделений. По словам Сазонова, «на штабных картах» России не только Крым и Донбасс, но и те самые города, названия которых присвоены российским танковым полкам. «Они (Россия) реально собираются в перспективе иметь свои танковые части во Львове, в Нижине и Житомире. А вы думали — только Крым и Донбасс там на штабных картах? Вы ошибались в таком случае», — отметил он.
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