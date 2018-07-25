Ещё
Возможности ВМС Китая показали в эффектном видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Возможности ВМС Китая показали в эффектном видео 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Минобороны КНР опубликовало красивое видео, снятое на крупных учениях ВМС страны в Южно-Китайском море. Маневры прошли в начале 2018 года, в них приняли участие авианосец «Ляолин», ракетные эсминцы и стратегические подлодки с баллистическими ракетами.
— Шестиминутный ролик китайского флота напоминает американский фильм «Top Gun» 1986 года с Томом Крузом в главной роли. Тот же эффектный взлет истребителя с палубы корабля, изящное маневрирование над океанской гладью и отличный саундтрек, сообщающий ровно столько энергии, сколько нужно. Если честно, китайская версия мне нравится больше — ко всему прочему она намного короче, — признался военный обозреватель The National Interest Майкл Пек.
Издание обращает внимание на подтекст ролика. В нем присутствуют все необходимые атрибуты пропагандистского видео: величественное шествие кораблей, могучие силуэты подводных ракетоносцев серии «Цзинь», пуски ракет и торпед, шквальный огонь скорострельной пушки ПВО — при этом никаких взрывов, разрушений. Только ухоженные корабли и авиатехника, четкие действия экипажей — по палубе авианосца моряки, одетые в форму различных цветов, расходятся, как на параде. Так же синхронно и выверено движется и корабельный строй.
— Слово, которое лучше всего передает этот образ — профессионализм. ВМС Китая предстают в ролике высокотехнологичным, настоящим флотом, а не просто силами береговой обороны. Независимо от того, кому направлено это сообщение: потенциальным противникам или населению КНР, — смысл его ясен. Китай — сила, с которой надо считаться, — заключает Пек.
Российская Газета: последние новости
Минобороны: С 2017 г. западную границу РФ укрепили 70 военных соединений Боевые корабли прошли по Неве на репетиции военно-морского парада В танковом биатлоне примут участие военные из Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Таджикистан направил ноту России42
Убийство телеведущего поразило страну71
Пока вы спали: «вестники смерти» дурят народ15
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны190
США нанесут удар по госдолгу России244
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
00:39
Драка на Крещатике: кто ответит за сломанную челюсть депутата
Происшествия Статьи
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение