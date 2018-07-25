Возможности ВМС Китая показали в эффектном видео

Минобороны КНР опубликовало красивое видео, снятое на крупных учениях ВМС страны в Южно-Китайском море. Маневры прошли в начале 2018 года, в них приняли участие авианосец «Ляолин», ракетные эсминцы и стратегические подлодки с баллистическими ракетами.

Майкл Пек. — Шестиминутный ролик китайского флота напоминает американский фильм «Top Gun» 1986 года с Томом Крузом в главной роли. Тот же эффектный взлет истребителя с палубы корабля, изящное маневрирование над океанской гладью и отличный саундтрек, сообщающий ровно столько энергии, сколько нужно. Если честно, китайская версия мне нравится больше — ко всему прочему она намного короче, — признался военный обозреватель The National Interest

Издание обращает внимание на подтекст ролика. В нем присутствуют все необходимые атрибуты пропагандистского видео: величественное шествие кораблей, могучие силуэты подводных ракетоносцев серии «Цзинь», пуски ракет и торпед, шквальный огонь скорострельной пушки ПВО — при этом никаких взрывов, разрушений. Только ухоженные корабли и авиатехника, четкие действия экипажей — по палубе авианосца моряки, одетые в форму различных цветов, расходятся, как на параде. Так же синхронно и выверено движется и корабельный строй.

— Слово, которое лучше всего передает этот образ — профессионализм. ВМС Китая предстают в ролике высокотехнологичным, настоящим флотом, а не просто силами береговой обороны. Независимо от того, кому направлено это сообщение: потенциальным противникам или населению КНР, — смысл его ясен. Китай — сила, с которой надо считаться, — заключает Пек.