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В Минобороны Украины решили сократить количество воинских должностей в ведомстве
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В Минобороны Украины решили сократить количество воинских должностей в ведомстве 

RT на русском 55 минут назад
В Министерстве обороны Украины будет сокращено количество воинских должностей в рамках реформы сферы безопасности. Об этом информирует пресс-служба министерства.
Первый замглавы ведомства Иван Руснак заявил, что было принято решение оставить определённое число воинских должностей. Остальные должности станут гражданскими.
Он отметил, что в оборонных ведомствах стран НАТО, которые занимаются формированием политики в сфере обороны и вопросами обеспечения войск, «почти все должности гражданские».
По его словам, те сотрудники украинского министерства, которые решили остаться на военной службе, смогут продолжить карьеру в генштабе, других органах управления и высших военных учебных заведениях.
«В то же время, должности, которые трансформируют в гражданские, будут приоритетными для тех, кто принял решение уволиться с военной службы», — заявил Руснак.
В апреле украинский министр обороны Степан Полторак проинформировал сенаторов США о состоянии реформирования обороны страны.
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