В Минобороны Украины решили сократить количество воинских должностей в ведомстве

В Министерстве обороны Украины будет сокращено количество воинских должностей в рамках реформы сферы безопасности. Об этом информирует пресс-служба министерства.

Первый замглавы ведомства Иван Руснак заявил, что было принято решение оставить определённое число воинских должностей. Остальные должности станут гражданскими.

Он отметил, что в оборонных ведомствах стран НАТО , которые занимаются формированием политики в сфере обороны и вопросами обеспечения войск, «почти все должности гражданские».

По его словам, те сотрудники украинского министерства, которые решили остаться на военной службе, смогут продолжить карьеру в генштабе , других органах управления и высших военных учебных заведениях.

«В то же время, должности, которые трансформируют в гражданские, будут приоритетными для тех, кто принял решение уволиться с военной службы», — заявил Руснак.