В РТ на сборных пунктах 14 призывников уличили в употреблении наркотиков

Сергей Погодин. 14 татарстанских призывников были уличены в употреблении наркотиков на сборных пунктах в весенний призыв 2018 года, сообщил по итогам кампании военный комиссар Татарстана

3200 татарстанцев отправились на военную службу в весенний призыв 2018 года. Так, в сухопутные войска направлены 43% призывников, 15% — в морской флот, 10% — в ракетные войска стратегического назначения. 8 — в воздушно-космические силы, 6% — в воздушно-десантные войска и части спецназначения, 7% — в войска Нацгвардии.

По словам военкома РТ, в призыве основной акцент делался на граждан, имеющих высшее и среднее профессиональное образование. Так, из 5336 выпускников вузов РТ отправлены в войска 859 человек. Из 7532 выпускников организаций среднего профобразования — 1717 человек.

«Все призывники, прибывшие на сборные пункты, были протестированы на возможность потребления ими наркотических веществ в не медицинских целях, — сказал Сергей Погодин. — У 14 тестирование дало положительный результат. Все они поставлены на профилактический учёт в учреждениях здравоохранения».