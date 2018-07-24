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«Узнаю тебя, Одесса»: У Минобороны пропало 206 тонн топлива
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«Узнаю тебя, Одесса»: У Минобороны пропало 206 тонн топлива 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Помимо этого были найдены почти 34 тонны дизельного топлива, 2,6 тонны авиационного топлива и почти тонну бензина, которые не находились на учете и могли быть разворованы. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины сообщает Lb.ua.
Как заявил начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины полковник Дмитрий Марченко, общая сумма убытков, которые понесло государство от действий неизвестных, превысила 6,4 млн грн. (около 13 млн руб.).
Помимо этого проверка обнаружила несоответствие стандартам хранившейся на складах тушенки. Общая масса некондиционных припасов составила 42,5 тонны.
«С такими офицерами я служить не буду. Я считаю действия руководства 46-го объединенного центра обеспечения Вооруженных сил Украины и офицеров, которые должны были контролировать их, как предательство Вооруженных сил Украины и предательство военных, которые сегодня выполняют боевые задачи», — заявил министр обороны Украины Степан Полторак.
По его словам, начальник центра обеспечения полковник Евгений Король и начальник склада топливных материалов подполковник Андрей Масунов лишены военных званий, права на выходное пособие и военную пенсию. В свою очередь старший офицер отдела обеспечения топливом и смазочными материалами Центрального управления тыла подполковник Изварин уволен за служебное несоответствие.
«Именно подполковник Изварин за день до того, как я отправил туда комиссию, был на этой базе, осуществлял проверку и не увидел там 206 тонн топлива. Он или был в сговоре, или просто неудовлетворительно выполнял свои обязанности», — подчеркнул министр обороны.
По словам Полторака, материалы проверки лично переданы им главному военному прокурору Анатолию Матиосу.
Одесса известна как город довольно ловких людей. Согласно городской легенде, известный певец Леонид Утесов, когда очутился после долгого перерыва в Одессе, воскликнул: «Не узнаю тебя Одесса». При этом он стоял у вокзала и опустил чемоданы на землю. Желая отправится в отель, он потянулся за чемоданами, но их уже украли. «Узнаю тебя, Одесса», — улыбнулся Утесов.
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