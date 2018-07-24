В воскресенье Севастополь «оккупируют» тысячи туристов со всей России

Севастополь ждёт рекордного наплыва туристов. К 29 июня население города-героя едва ли не удваивается. Тысячи туристов из других регионов Крыма и «дальней России » устремляются сюда, чтобы своими глазами увидеть главный севастопольский праздник — День Военно-морского флота.

Обновлённый флот

«День ВМФ — это, без преувеличения, главный праздник Севастополя, ведь мой родной город строился как военно-морская база России на Чёрном море, — рассказал « Парламентской газете » член Совета Федерации от Севастополя, вице-адмирал Валерий Куликов . — Российские моряки всех поколений достойно защищали и защищают южные рубежи страны. Сегодня моряки-черноморцы успешно выполняют боевые задачи в дальней морской зоне у берегов Сирии — этому способствует успешная модернизация флота, которая началась после воссоединения Крыма с Россией».

С тех пор Черноморский флот получил уже порядка 50 новейших боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. Часть из них севастопольцы и гости города увидят во время празднования Дня ВМФ.

«Я помню много Дней флота в Севастополе, начиная с курсантских лет, — вспоминает Валерий Куликов. — Я учился здесь в Черноморском высшем военно-морском ордена Красной Звезды училище имени П. С. Нахимова, а потом много лет служил, пройдя путь от командира батареи на сторожевом корабле «Пылкий» до заместителя командующего флотом. И всегда, во все годы, севастопольцы с особенной гордостью отмечали этот праздник, разделяя его с тысячами гостей из других регионов России. Уверен, и в этом году 29 июля город русской славы будет переполнен туристами со всей страны».

Праздник впервые откроется выстрелом старинной корабельной пушки

В программе празднования есть интересная новинка. Старт торжественным мероприятиям впервые даст холостым выстрелом старинная двухсотлетняя пушка, восстановленная специалистами флотского завода по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения. Орудие будет установлено напротив Памятника затопленным кораблям, а выстрел из него произведёт боевой расчёт комендоров, одетых в военную форму того времени.

По традиции главным событием станет парад кораблей и военно-спортивный праздник. В двух парадных линиях будут ошвартованы восемь боевых кораблей и судов Черноморского флота, в том числе: гвардейский ракетный крейсер «Москва», фрегат «Адмирал Григорович», сторожевой корабль «Сметливый», новейший малый ракетный корабль «Вышний Волочёк», а также сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ России , рассказал «Парламентской газете» начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулёв

Буксиры «станцуют» вальс, зрители могут присоединяться

В этом году День Военно-морского флота почти совпадает с 1030-летием Крещения Руси, которое будет отмечаться 28 июля. Как известно, князь Владимир крестился именно на территории современного Севастополя — в Херсонесе Таврическом. В День флота, 29 июля, в девять часов утра, митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь объедет корабли Черноморского флота с мощами святого равноапостольного князя Владимира . Кроме того, «инсценировка» крещения Руси включена в программу водно-спортивного праздника, который начнётся с театрализованного представления, рассказывающего об основных вехах истории Черноморского флота.

Затем будут показаны элементы боевой подготовки. Зрители увидят, как проходят поиск и уничтожение минных заграждений и подводных лодок, морской артиллерийский бой, огневое подавление противодесантной обороны противника, бой за высадку десанта; освобождение судна, захваченного террористами; спасение экипажа судна, потерпевшего бедствие. Ну а в заключение: «фонтаны на воде» и «вальс буксиров» в исполнении судов обеспечения флота, а также групповой прыжок парашютистов. Всего в параде и военно-спортивном празднике примут участие более 30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров, пять вспомогательных судов, более 20 летательных аппаратов и более 30 единиц техники армейского корпуса ЧФ.

Во второй половине дня на площади Нахимова пройдёт показ вооружения и военной техники, а на Минной стенке будут выставлены боевые корабли и катера для посещения жителями и гостями Севастополя. Одновременно для всех желающих будут бесплатно открыты Музей Черноморского флота и Военно-исторический музей фортификационных сооружений. Завершится празднование концертом, артиллерийским салютом и фейерверком над акваторией Севастопольской бухты.

Генеральная репетиция — 26 июля

Накануне праздника моряки провели несколько специальных тренировок и репетиций. Так, например, экипаж большого десантного корабля «Азов» провёл плановые тренировки эпизода военно-спортивного праздника «Бой за высадку морского десанта». В районе морского десантного полигона Опук корабль выполнил стрельбу по береговым целям, которые имитировали долговременные огневые точки противника. Ещё раньше экипаж «Азова» на полигоне в бухте Казачьей совместно с подразделением морской пехоты провёл занятие по погрузке и высадке техники и десанта на необорудованное побережье. Сейчас идёт отработка эпизодов боевой подготовки непосредственно в Севастопольской бухте. Генеральная репетиция праздника, которая также по традиции собирает несколько тысяч зрителей, состоится 26 июля.

Валерий Куликов Член Совета Федерации, вице-адмирал От всей души поздравляю моряков-черноморцев, членов их семей, всех жителей города-героя и его гостей с Днём Военно-морского флота. Особые поздравления — тем, кто сейчас в море, несёт боевую службу вдали от родных берегов. Севастополь всегда будет оставаться гордостью России. Важность нашего города для укрепления обороноспособности и обеспечения безопасности страны, для патриотического воспитания молодёжи прекрасно понимают в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, где я сегодня представляю исполнительную власть Севастополя/