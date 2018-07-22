На конкурсе «Морской десант — 2018» прошла церемония поднятия государственного флага Российской Федерации

После проведения церемонии поднятия государственного флага состоялось координационное совещание с участием всех пяти команд и судейской коллегией.

Сборная команда морской пехоты ВМФ России под звуки гимна Российской Федерации провела церемонию поднятия государственного флага на площадке стадиона учебного центра морской пехоты в г. Цюаньчжоу ( КНР ). Музыкальное сопровождение и исполнение гимна России обеспечивал оркестр Народно-освободительной армии Китая.

После проведения церемонии поднятия государственного флага состоялось координационное совещание с участием всех пяти команд и судейской коллегией.

Сборная команда морской пехоты ВМФ России в составе взвода из 24 человек полностью готова к конкурсу и в ближайшее время приступит к практическим тренировкам на технике и вооружении, представляемым Народно-освободительной армией Китая для проведения соревнований.