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Ташкентскому военному училищу исполнилось 100 лет
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Ташкентскому военному училищу исполнилось 100 лет 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На празднование высшего военного училища собрались сотни выпускников этого учебного заведения, которые служат сегодня в армиях разных стран СНГ.
Несколько сотен человек — выпускников Ташкентского военного училища — собрались в Москве, чтобы отпраздновать вековой юбилей этого высшего учебного заведения. Для всего СССР, а с 1992 года — СНГ, Ташкентская военная академия — так теперь называется вуз — являлся и является признанной кузницей военных кадров. С обращением к собравшимся обратился выпускник ТВУ, президент Академии военных наук России Махмут Гареев, которому недавно исполнилось 95 лет.
«Напутствие одно — быть честными гражданами своей страны, патриотически настроенными, верно служить отечеству», — сказал, выступая перед выпускниками училища, Гареев.
История Ташкентского училища началась, когда в Туркестанской губернии открыли кадетский корпус. Офицеры и генералы, у которых за плечами школа с вековыми традициями — признанные знатоки своего дела. Многие из них являются заслуженными ветеранами Вооруженных Сил.
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