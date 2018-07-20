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День флота в Севастополе начнется с выстрела 200-летней пушки
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День флота в Севастополе начнется с выстрела 200-летней пушки 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Севастополе праздник в честь Дня Военно-морского флота России начнется с выстрела из корабельной пушки XIX века. Об этом сегодня рассказал начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота, капитан 2 ранга Алексей Рулев.
— 36-футновое корабельное орудие установят напротив символа Севастополя — Памятника затопленным кораблям. Выстрел будет выполнен боевым расчетом комендоров (матросов-артиллеристов в Российском флоте), одетых в историческую военную форму, — сообщил Рулев.
Раритетная пушка возрастом около 200 лет была восстановлено на флотском заводе по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения.
В День ВМФ, 29 июля, в акватории Севастопольской бухты пройдет парад кораблей и военно-спортивный праздник. В двух парадных линиях будут ошвартованы восемь боевых кораблей и судов Черноморского флота, в том числе: гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Москва», фрегат «Адмирал Григорович», сторожевой корабль «Сметливый», новейший малый ракетный корабль «Вышний Волочек», а также сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ России. Командовать военно-морским парадом будет командир соединения надводных кораблей ЧФ контр-адмирал Олег Криворог. Затем в 18 эпизодах военные моряки продемонстрируют возможности флота при выполнении боевых задач.
Всего в мероприятиях примут участие более 30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров, пять вспомогательных судов, более 20 самолетов и вертолетов, 30 единиц техники армейского корпуса ЧФ.
Во второй половине дня жители и гости Севастополя увидят выставку вооружения и военной техники на площади Нахимова, а также смогут посетить боевые корабли и катера, ошвартованные у Минной стенки.
Праздник завершится вечерним концертом, артиллерийским салютом и фейерверком над Севастопольской бухтой.
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