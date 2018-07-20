В номере пятницы также публикуется интервью начальника Казанского высшего танкового командного Краснознамённого училища генерал-майора Кирилла Кулакова, которое в будущем году отметит свое столетие.
«Красная звезда» рассказывает о ходе создания новейших стратегических систем вооружений
В номере пятницы рассказывается об успехах оборонно-промышленного комплекса России, создавших уникальные системы вооружения XXI века. Среди них — ракетный комплекс «Авангард» с принципиально новым оснащением — планирующим крылатым боевым блоком. Сообщается, что сейчас в позиционном районе Домбаровской дивизии РВСН проводится комплекс организационных и технических мероприятий по принятию его в эксплуатацию.
В газете помещено интервью начальника Казанского высшего танкового командного Краснознамённого училища генерал-майора Кирилла Кулакова, которое в будущем году отметит свое столетие.
Под традиционной рубрикой «Пресс-клуб» публикуется отчет о встрече в редакции «Красной звезды» с военным комендантом города Москвы генерал-лейтенантом Евгением Селезневым, который подробно ответил на вопросы касающиеся задач, решаемых военной комендатурой столичного мегаполиса.
Газета продолжает рассказывать о лучших российских военнослужащих, отличившихся при выполнении специальных задач в Сирийской Арабской Республике. Очередной материал посвящен офицеру-десантнику майору медицинской службы Артёму Гайфуллину.