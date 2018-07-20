«Красная звезда» рассказывает о ходе создания новейших стратегических систем вооружений

В номере пятницы также публикуется интервью начальника Казанского высшего танкового командного Краснознамённого училища генерал-майора Кирилла Кулакова , которое в будущем году отметит свое столетие.

«Красная звезда» рассказывает о ходе создания новейших стратегических систем вооружений

В номере пятницы рассказывается об успехах оборонно-промышленного комплекса России , создавших уникальные системы вооружения XXI века. Среди них — ракетный комплекс «Авангард» с принципиально новым оснащением — планирующим крылатым боевым блоком. Сообщается, что сейчас в позиционном районе Домбаровской дивизии РВСН проводится комплекс организационных и технических мероприятий по принятию его в эксплуатацию.

В газете помещено интервью начальника Казанского высшего танкового командного Краснознамённого училища генерал-майора Кирилла Кулакова, которое в будущем году отметит свое столетие.

Под традиционной рубрикой «Пресс-клуб» публикуется отчет о встрече в редакции «Красной звезды» с военным комендантом города Москвы генерал-лейтенантом Евгением Селезневым , который подробно ответил на вопросы касающиеся задач, решаемых военной комендатурой столичного мегаполиса.