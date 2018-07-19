В танковом биатлоне примут участие военные из Сирии

Беларуси, Казахстана и Инициатором таких соревнований был министр обороны Сергей Шойгу . В 2013 году танкисты Армении России впервые мерились силами на танковом полигоне гвардейской Таманской дивизии. В 2014 году туда приехали представители армий уже двенадцати стран. А сейчас соревноваться на звание лучшего экипажа планеты в Россию приедут танкисты из 23 стран.

Настоящей сенсацией станет участие в конкурсе танкистов из Сирии . Это реально воевавшие парни. Как известно, танкисты Сирийской армии неоднократно показывали верх боевого мастерства, в том числе в условиях городских боев.

Мьянмы и ЮАР. Кроме Сирии впервые в таких соревнованиях будут участвовать команды Вьетнама

По принятым условиям экипажи будут управлять танками российского производства Т-72Б3. Белорусы выступят на своих Т-72БМЭ, а китайцы на танках собственной разработки Type-96B.

С учетом большого количества участников и достаточно напряженной программы биатлона соревнования продлятся две недели — до 11 августа, когда определятся победители. В 2017 году лучшее время показали танкисты России, на втором месте Казахстан, на третьем Китай . Кто станет первым в этом году — мы скоро узнаем.

Здесь же, на территории полигона в Алабино, пройдет очень аппетитный конкурс военных поваров «Полевая кухня».