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В танковом биатлоне примут участие военные из Сирии
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В танковом биатлоне примут участие военные из Сирии 

Российская Газета 14 минут назад
Фото: Российская Газета
Инициатором таких соревнований был министр обороны Сергей Шойгу. В 2013 году танкисты Армении, Беларуси, Казахстана и России впервые мерились силами на танковом полигоне гвардейской Таманской дивизии. В 2014 году туда приехали представители армий уже двенадцати стран. А сейчас соревноваться на звание лучшего экипажа планеты в Россию приедут танкисты из 23 стран.
Настоящей сенсацией станет участие в конкурсе танкистов из Сирии. Это реально воевавшие парни. Как известно, танкисты Сирийской армии неоднократно показывали верх боевого мастерства, в том числе в условиях городских боев.
Кроме Сирии впервые в таких соревнованиях будут участвовать команды Вьетнама, Мьянмы и ЮАР.
По принятым условиям экипажи будут управлять танками российского производства Т-72Б3. Белорусы выступят на своих Т-72БМЭ, а китайцы на танках собственной разработки Type-96B.
С учетом большого количества участников и достаточно напряженной программы биатлона соревнования продлятся две недели — до 11 августа, когда определятся победители. В 2017 году лучшее время показали танкисты России, на втором месте Казахстан, на третьем Китай. Кто станет первым в этом году — мы скоро узнаем.
Здесь же, на территории полигона в Алабино, пройдет очень аппетитный конкурс военных поваров «Полевая кухня».
Международные соревнования затронут практически весь перечень армейских профессий. Будут участвовать военные команды из 28 стран. Различные этапы соревнований пройдут на территории России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Ирана, Казахстана и КНР.
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