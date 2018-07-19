Обозначены угрозы Крыму и границы российского терпения

Норвегия, Черногория, Грузия и Еще пять европейских стран — Албания Украина — выразили солидарность с решением Евросовета о продлении санкций против Крыма (читай — против России ). Однако не этот парад русофобии является главной угрозой Крыму.

Санкции — ничтожны и бессмысленны. Силовые манипуляции на Крымском направлении — исключены, ведь никому не хочется воевать с Россией. На плаву остается лишь горячее желание отдельных политиков в Киеве, Вашингтоне и Брюссселе воздействовать на российский Крым исподтишка — диверсионными или террористическими методами.

О реальных угрозах безопасности Крыма свидетельствует целый сериал задержаний агентов-диверсантов СБУ и ГУР, поучительный и для российских спецслужб, и для потенциальных пособников (бывших украинских военнослужащих, представителей запрещенных в России радикальных националистических организаций и других латентных террористических ячеек).

На этом невидимом фронте развернуто настоящее сражение, эхом которого можно назвать недавнее совещание в Севастополе под руководством секретаря Совбеза России Николая Патрушева (9 июля). Там совершенно определенно названы главные угрозы общественно-политической и социально-экономической жизни Крыма — это позиция властей соседней Украины и ее пособников — украинских националистов, которые выпадают из реальности, и не принимают волеизъявление народов Крыма о воссоединении с Россией.

Существующие угрозы

После возвращения Крыма в Россию большинство экстремистов бежали с полуострова. И все же, по информации МВД РФ, из 10 тысяч запрещенной в России группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Крыму осталось более двух тысяч сторонников. Причем сегодня они — граждане России, и могут спокойно перемещаться по всей территории страны.

По данным СМИ, в окрестностях Севастополя, на территории дачных кооперативов (около 30% территории города) сегодня проживает около 25 тысяч нелегалов-украинцев (такую цифру дает мониторинг энергопотребления). Среди них наверняка присутствуют сторонники экстремистских украинских организаций и прочие специалисты деструктивных действий.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области скапливаются возвращающиеся из Сирии (через Турцию игиловцы из стран СНГ. Повторюсь, ни о каких вооруженных действиях против Российской армии речи быть не может. Единственная цель этих формирований — проведение террористических актов против России. Для прикрытия подобной деятельности организована скупка украинских и российских паспортов.

Безусловно, органы безопасности РФ оперативными и техническими методами отслеживают и пресекают проецирование экстремистских угроз на территорию Крымского полуострова.

Прочнее брони

Жители Крыма могут спокойно жить и уверенно строить планы на будущее, ведь защита полуострова для России — дело чести и залог государственного суверенитета на века.

С учетом особого геополитического статуса Крыма здесь создано несколько периметров безопасности на море, в воздушном и даже в космическом пространстве. Прежде всего, это зоны ответственности Черноморского флота, Воздушно-космических войск и сухопутных войск Южного военного округа. Самодостаточная группировка войск и сил, созданная после возвращения Крыма в Россию, имеет высокую степень надежности во всех сферах боевого применения.

Линию государственной границы надежно охраняют военнослужащие Пограничной службы ФСБ России (ФСБ незримо присутствует не только на границе). Пограничная служба ФСБ и Черноморский флот России регулярно защищают суда российских рыбаков и российские буровые установки на шельфе от провокационных действий кораблей пограничной службы и ВМС Украины.

Согласно зарубежным источникам, сегодня в Крыму находится около 23 тысяч российских военнослужащих, 113 боевых самолетов, 58 вертолетов, 56 реактивных систем залпового огня, 120 средств противовоздушной обороны, 16 береговых ракетных комплексов, 30 боевых кораблей, пять подводных лодок. Возможно, сторонние наблюдатели учли не все. Россия сосредоточивается, и сигнал Патрушева «партнерам» вполне очевиден.

Что касается недавних совместных маневров морских пехотинцев США и подразделений ВСУ в Николаевской области, пожалуй, это вторая по значимости угроза российскому Крыму — после пауков-каракуртов.

Геополитические карлики

Украина остается пешкой в большой игре Запада с Востоком. И подписанный украинским президентом Петром Порошенко закон об увеличении численности ВСУ со 184 до 250 тысяч военнослужащих (включая диверсантов ГУР и СБУ для Крыма) объективно отражает прогноз потерь в вооруженном противостоянии с Россией. Украинские рекруты на передовом рубеже необходимы Западу, даже если это одноразовые специалисты, исповедующие «ценности» дивизии СС «Галичина».

Представители прозападных украинских СМИ и других организаций сообщают миру, что туризм и военная база России в Крыму — несовместимы. Причем речь идет не только о туризме, но и о полной деградации экономики полуострова, всего социально-экономического пространства в «оккупированном Крыму».

Рассуждения киевских пропагандистов забавны. Якобы Крым — «самое слабое звено российской государственности». Поскольку военная база, которую «оккупанты создали и развивают в Крыму», требует для обслуживания 500 тысяч гражданского населения, остальное — лишнее — будет сокращено. Далее последуют лишь «падение уровня жизни крымского населения и полный крах российских позиций в Черноморском регионе». Лучше бы «дети Майдана» изучили опыт процветающего тихоокеанского острова Гуам , где расположены одновременно крупнейшая военная база США и Мекка мирового туризма.

Все это было бы смешно, но упорство в заблуждениях может стать трагичным. Если украинские милитаристские тенденции и враждебная риторика не изменятся, рано или поздно Москве придется еще раз, мягко или очень жестко обозначить границы своего терпения в Черноморском регионе.

Организация, запрещенная в России

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