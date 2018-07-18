«Длинный Густав»: какую пушку хотели создать в Третьем рейхе

Одним из наиболее перспективных видов оружия Третьего Рейха являлись реактивные снаряды ФАУ-2, из которых впоследствии родилось послевоенное ракетное оружие Запада. Однако в Германии , согласно данным историков разрабатывалось вооружение, которое планировалось назвать ФАУ-3. Что это было за оружие и существовало ли оно на самом деле?

Артиллерия надежнее ракет

Одним из наиболее достоверных источников, рассказывающих о ФАУ-3, стала книга В. Лейя «Ракеты и полеты в космос», вышедшая после войны. В своем труде автор утверждает, что данное оружие являлось сверхмощным артиллерийским орудием, обладающим не только рекордной дальнобойностью, но и максимальным весом снаряда. Хорошо известно, что немцы в период мировых войн были буквально помешаны на гигантских артиллерийских орудиях, которых создали великое множество. Тем не менее, несмотря на то, что разработки реактивных снарядов, баллистических ракет, и другого перспективного оружия имели большое будущее, они оказались слишком дороги, ломая привычные стереотипы старых генералов. К тому же военные действия и приказы фюрера требовали появления оружия способного с большого расстояния стереть Лондон с лица Земли. Большой вклад в развитие данных видов вооружений Германии внес генерал Бекер, автор книги: «Внешняя баллистика, или Теория движения снаряда от дула орудия до попадания в цель». Благодаря его командованию батарей «Больших Берт» в 1940 году немцы оказались способны обстреливать англичан через Ла-Манш. Вскоре Бекер застрелился, но работы по созданию сверх мощной артиллерии продолжились.