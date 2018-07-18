«Длинный Густав»: какую пушку хотели создать в Третьем рейхе 

Одним из наиболее перспективных видов оружия Третьего Рейха являлись реактивные снаряды ФАУ-2, из которых впоследствии родилось послевоенное ракетное оружие Запада. Однако в Германии, согласно данным историков разрабатывалось вооружение, которое планировалось назвать ФАУ-3. Что это было за оружие и существовало ли оно на самом деле?
Артиллерия надежнее ракет
Одним из наиболее достоверных источников, рассказывающих о ФАУ-3, стала книга В. Лейя «Ракеты и полеты в космос», вышедшая после войны. В своем труде автор утверждает, что данное оружие являлось сверхмощным артиллерийским орудием, обладающим не только рекордной дальнобойностью, но и максимальным весом снаряда. Хорошо известно, что немцы в период мировых войн были буквально помешаны на гигантских артиллерийских орудиях, которых создали великое множество. Тем не менее, несмотря на то, что разработки реактивных снарядов, баллистических ракет, и другого перспективного оружия имели большое будущее, они оказались слишком дороги, ломая привычные стереотипы старых генералов. К тому же военные действия и приказы фюрера требовали появления оружия способного с большого расстояния стереть Лондон с лица Земли. Большой вклад в развитие данных видов вооружений Германии внес генерал Бекер, автор книги: «Внешняя баллистика, или Теория движения снаряда от дула орудия до попадания в цель». Благодаря его командованию батарей «Больших Берт» в 1940 году немцы оказались способны обстреливать англичан через Ла-Манш. Вскоре Бекер застрелился, но работы по созданию сверх мощной артиллерии продолжились.
Сороконожка — ФАУ-3 Одним из орудий по проекту ФАУ-3 считается разработка пушки «Длинный Густав», способной стрелять снарядами весом 7,5 тонн на расстояние до 120 километров. Официально считается, что создано оно так и не было, хотя в конце 1944 года союзные войска обнаружили на берегу во Франции странное сооружение больше похожее на сороконожку, которое при ближайшем рассмотрении оказалось необычной артиллерийской пушкой. Об этой находке впоследствии писали многие военные журналы, как Советского Союза, так и Запада. В материалах военных историков приводились тактико-технические характеристики данного орудия. Снаряд из подобной пушки вылетал со скоростью 1500 м/с, имея калибр 150 мм. Рекордная скорость достигалась за счет нескольких камер расположенных по всей длине 150 метрового ствола. За счет дополнительных камер сгорания пороха, поджигавшегося по мере прохождения снаряда по стволу, существенно увеличивалась его скорость. [С-BLOCK] При наличии всего 25 подобных сороконожек, немцы могли бы бомбардировать Лондон 75 тоннами взрывчатки ежедневно, не рискуя при этом жизнями своих пилотов и парком бомбардировщиков, а также не тратя ни одной капли горючего самолетов. ФАУ-1 и ФАУ-2 для реализации этих целей были менее эффективны и значительно более дороги. К счастью для англичан, данная пушка так и не пошла в серию. Немцы просто не успели закончить плановые испытания своей сороконожки. Проект был вполне жизнеспособен, но высадка союзников в Нормандии, а также наступление советских войск на Восточном фронте не позволило довести ФАУ-3 до ума. Отсрочь союзники хотя бы на полгода открытие второго фронта и неизвестно, с какими бы потерями им пришлось бы столкнуться. После войны столь мощные пушки оказались не востребованы, поскольку приоритет в развитии военной техники был отдан реактивному и ракетному вооружению.